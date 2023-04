"Mustafa, non è la favola di Pinocchio Scritte cose false, qui è stato bene"

Cosa le è rimasto della vicenda Mustafa? Oltre al fatto di aver detto subito che il bambino non era Pinocchio in attesa della sua Fata Turchina.

"Non ricordavo di aver fatto questo paragone. Ma l’Arcidiocesi non è la press agent della famiglia El Nezzir per raccontare alla stampa tutte le evoluzioni della vicenda. Temevo questa conclusione, Der Spiegel ha scritto cose false sull’accoglienza a Siena. Zeynep, la mamma di Mustafa, continua a mandare messaggi per ringraziare tutti".

Però la bella storia è nata a Siena...

"Avevo messo subito in guardia che una volta spenti i riflettori, bisognava fare i conti con la realtà. Non poteva esserci un miracolo, Mustafa non poteva avere le gambe da un giorno all’altro. Non abbiamo nemmeno considerato le differenze culturali con la famiglia. Soprattutto con il padre, Munzir, una persona complessa, tutt’altro che facile da gestire. Voleva avere lui i soldi per le cure del piccolo".

Non le sono piaciuti i riferimenti ai soldi...

"No, perché, come lei ha scritto, ci sono due conti: uno aperto dalla Caritas presso Chianti Banca e gestito da Valentina Carloni, l’altro del Siena Photo Awards, della campagna di raccolta fondi. Che tra l’altro è ancora aperto. Nel conto Caritas, eccetto le spese documentate, sono rimasti circa 30mila euro. Che gireremo alla famiglia in Germania, trovando un intermediario e chiedendo aiuto alla Nunziatura apostolica".

Le resta solo l’amarezza dell’epilogo?

"Niente affatto. Mi restano tante cose belle, come la straordinaria dimostrazione di solidarietà data da Siena che ha accolto la famiglia e ha raccolto tanti soldi. Mustafa è una forza della natura, negli occhi di tutti noi restano il suo sorriso e la sua allegria di fronte alle avversità".