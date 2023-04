Mustafa e la famiglia via da Budrio Stop alle cure, trasloco in Germania

È durato poco il ‘lieto fine’ emiliano per la famiglia siriana El Nazzer arrivata a Budrio, dalle parti di Bologna, per una nuova vita nel settembre 2022. La famiglia, a inizio anno, ha deciso di andarsene, quasi all’improvviso, per cercare un altro futuro in Germania. Munzir e Mustafa, padre e figlio, il primo mutilato a una gamba, il piccolo nato senza braccia e gambe, erano arrivati a Budrio, dopo i primi mesi passati a Siena, ospiti dell’arcidiocesi e della Caritas. Con loro la madre di Mustafa e gli altri tre figli della coppia. Erano arrivati per intraprendere un delicato e a lungo studiato percorso di cura presso il Centro Protesi Inail di Vigorso. Mustafa e Munzir erano i protagonisti della foto-simbolo degli orrori della guerra in Siria, premiata al Sipa 2021. Quello scatto fece il giro del mondo; ritraeva, con cruda realtà, la voglia di rinascita, di futuro e di fuga da un paese distrutto dalla guerra.

Prima a Siena, poi a Budrio la mobilitazione per la famiglia El Nazzer era stata massiccia. Tanti gli enti coinvolti nella delicata integrazione della famiglia all’interno del nuovo contesto e anche nel percorso terapeutico, studiato per papà e figlio dal Centro Protesi di Vigorso. A gennaio, però, l’addio della famiglia El Nazzer. A confermarlo sono il Comune di Budrio e la Città Metropolitana di Bologna, registi di questo importante progetto.