Mustafa e il sogno svanito I silenzi non servono mai

In molti sapevano, a Budrio ma anche a Siena, che la famiglia El Nezzel, con il piccolo Mustafa, aveva preferito lasciare l’Italia e chiedere asilo in Germania. Passando da un appartamento in provincia di Bologna a un centro di prima accoglienza per rifugiati a Ratisbona, in Baviera. La prima ’fuga’ a metà gennaio, poi un ritorno a Budrio, infine la partenza definitiva. La cooperativa emiliana che pensava all’accoglienza di Mustafa e della famiglia ha opposto per settimane l’obbligo della riservatezza ai tanti che facevano domande sulla sorte del piccolo. Un silenzio imbarazzato, la strategia scelta anche a Siena da chi sapeva. Per questo la sorpresa e la delusione del sindaco di Budrio Debora Badiali, che al Resto del Carlino ha dichiarato "non avevamo avuto avvisaglie nè comunicazioni in merito per quanto sia noi che Città Metropolitana stessimo seguendo da vicino il loro percorso" sono tardive.

Al centro protesi di Budrio la famiglia El Nezzel aveva lasciato quella carrozzina a comando elettronico costruita su misura, con la quale Mustafa faceva piroette e si muoveva. I medici e i dirigenti sapevano che i genitori del piccolo non credevano nel progetto di riabilitazione. A metà marzo qualche giornalista comincia a telefonare sia a Budrio che a Siena per avere notizie. Luca Venturi, direttore del Sipa, racconta di non aver risposto a nessuno sulla vicenda di Mustafa. Anche se dalla Germania, a lui come ai senesi che ospitarono Mustafa e la famiglia a Isola d’Arbia, arrivavano video e messaggi dalla Germania.

Il 20 marzo esce l’articolo di Marco Gasperetti su Oggi, che racconta la scelta della famiglia di chiedere asilo in Germania. Silenzio. Poi i siluri di De Spiegel sul presunto ’isolamento’ a Isola d’Arbia per nove mesi, sulle illusioni che Mustafa sarebbe tornato a camminare, sul miracolo di Siena che non c’è stato, dopo una foto premiata, che ha fatto il giro del mondo.

Cosa resta della fiaba? L’amarezza, riassunta a caldo dal cardinale Lojudice per una storia troppo mediatica e per le critiche al sistema Siena di accoglienza. E le possibili scorie sul destino dei soldi raccolti in nome di Mustafa. Ci sono due conti, uno del Sipa con circa 180mila euro grazie al crowdfunding, e l’altro della Caritas, con 30mila euro rimasti dopo le spese. Sipa e Carita trovino un sistema per garantire che quei 200mila euro servano per le cure di Mustafa. E poi riflettano sul fatto che il silenzio è una strategia sbagliata. Le notizie, anche quelle che non piacciono, vanno gestite.

P.D.B.