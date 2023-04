Mussolini, revoca dopo 100 anni "Da oggi il Duce non avrà più la cittadinanza onoraria di Colle"

"Dal 27 aprile 2023, la nostra città non avrà più il duce quale concittadino di Vittorio Meoni, Gracco del Secco e tutti gli altri martiri colligiani". Il sindaco di Colle, Alessandro Donati, commenta così la revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini, che il consiglio comunale decreterà oggi nella seduta convocata alle 14,30 al Palazzone. Una revoca che arriva quasi un secolo dopo il conferimento, avvenuto il 24 maggio 1924, che per il primo cittadino colligiano è un ‘atto storico’: "Non nel senso che questa amministrazione si senta investita di chissà quale protagonismo – precisa – ma perché rende giustizia a tutti coloro che in quegli anni hanno subito violenze, soprusi e vessazioni e, soprattutto, ai partigiani morti per la liberazione della nostra città dal nazifascismo. La motivazione principale della revoca si fonda su una scelta politica di rifiuto della condivisione della cittadinanza, con il capo della dittatura fascista che per oltre un ventennio ha soppresso qualsiasi tipo di libertà sociale, civile e politica e con l’ideatore di un sistema violento e oppressivo nei confronti di qualsivoglia avversario politico e minoranza; colpevole di una brutale politica espansionistica ai danni di quelle che al tempo erano considerate ‘colonie’; responsabile di folli scelte che hanno spinto l’Italia in guerra a fianco della Germania nazista, ottenendo come unico risultato centinaia di migliaia di morti; colpevole della deportazione di migliaia di cittadini in campi di concentramento e sterminio e della promulgazione delle leggi raziali di stampo nazista. E dunque, in definitiva, Mussolini deve essere considerato pienamente come il simbolo del periodo più buio del nostro paese che, purtroppo, ancora oggi è ricordato con nostalgia da qualcuno che fatica a chiudere quel capitolo di storia".

Alessandro Vannetti