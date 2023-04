Mussolini non è più cittadino di Colle Revocato dal Comune dopo 99 anni

di Alessandro Vannetti

Novantanove anni, come una concessione demaniale. Tanto è durata la cittadinanza onoraria di Colle a Benito Mussolini, conferita il 24 maggio 1924 e revocata ieri dal consiglio comunale con l’approvazione di un ordine del giorno proposto dai gruppi di maggioranza Pd, Iv, Sinistra per Colle e Colle in Comune, sottoscritto e approvato anche da quelli di opposizione Movimento 5Stelle, Su per Colle, Io cambio e SìAmo Colle.

Unica eccezione quella del gruppo Lega per Colle, il cui consigliere Giuseppe Calò si è detto contrario all’ordine del giorno, non per ragioni ideologiche ma pratiche: "E’ una perdita di tempo, su una persona morta 80 anni fa – ha detto – Una questione che non interessa più ai colligiani, ai quali interessano molto di più le soluzioni ai problemi che interessano oggi la città, come le condizioni delle strade o la risalita ancora ferma".

Motivazioni al voto contrario a cui ha replicato lapidariamente il solo sindaco Donati, definendole ‘risibili’. La discussione si è anche spostata sull’attualità di un atto come quello approvato, con la sottolineatura, rilevata dagli interventi di tutti i gruppi, sulla necessità di non cancellare la storia fingendo che i fatti non siano accaduti, ma su quella di riconsiderare la storia secondo il vecchio concetto di ‘maestra di vita’, per imparare finalmente dagli errori del passato. Eccezion fatta per Napoli e Matera, dove fu revocata già nel 1944, la cittadinanza onoraria al capo del fascismo è stata dimenticata per quasi un secolo dalla gran parte dei Comuni italiani che – come fra il ‘23 e il ‘24 aveva ‘chiesto’ il Pnf per non sottoporli ad "attento monitoraggio" – l’avevano conferita per acclamazione.

La revoca è avvenuta in modo sostenuto a partire dal 2009 con Firenze, poi Torino nel 2014, Bergamo nel 2019, Aosta nel 2021, Modena nel 2022 e via via decine di Comuni minori. Talvolta sollevando scontri politici, come un anno fa a Carpi dove la proposta è stata respinta per un voto, conflitti intestini, come due anni fa a Savona dove a bloccarla fu il sindaco Pd in nome della verità storica, o generando paradossi storico politici come quelle di Tricase, in provincia di Lecce, dove sono cittadini onorari sia Mussolini che la senatrice Liliana Segre, carnefice e vittima sullo stesso altare.

Dalle nostre parti, solo Volterra nel 2018 ha preceduto Colle, dove la consapevolezza della cittadinanza onoraria al Duce è maturata – come ha ricordato il sindaco Donati - "da ricerche di archivio effettuate da un cittadino colligiano presso la biblioteca comunale grazie al quale è stato possibile risalire al verbale della seduta di Consiglio Comunale del 24 maggio 1924 nella quale, per acclamazione, tramite l’approvazione di un ordine del giorno 299, è stato conferito il riconoscimento di cittadino onorario a Benito Mussolini".

Il ricercatore che ha scoperto la sussistenza della cittadinanza onoraria dimenticata, Mino Paradisi, ‘memoria storica’ di Colle, personaggio conosciutissimo in città e ultimo rappresentante del benemerito gruppo di volontari che, nel 1965, offrirono spontaneamente lavoro e risorse per la costruzione della Piscina Olimpia, era presente alla seduta ed è stato a lungo applaudito dal consiglio.