Muore l’amico musicista, esaudiscono il suo desiderio

Siena, 24 aprile 2023 – Una storia semplice. Dove contano i legami che non hanno bisogno di essere descritti per valere. Esistono e basta. Una storia di affetti dove la musica è stata il collante in gioventù e in tutta nella vita. Ed anche un modo per scacciare la tristezza della perdita, quando uno di loro se n’è andato. Non era uno qualsiasi, Andrea Galli. Che della passione per la musica aveva fatto una professione, in giro per il mondo a suonare anche in importanti hotel di lusso europei e italiani.

“Andrea è scomparso a novembre – raccontano gli amici che qualche giorno fa hanno organizzato la serata che lui tanto desiderava –; era ben conosciuto a Siena per aver suonato, fin da ragazzo, e fatto parte di gruppi musicali. Nonostante la sua professione lo portasse spesso lontano da Siena Andrea era riuscito a mantenere i rapporti con gli amici di sempre tanto che, ultimamente, con alcuni, quasi fosse un presentimento aveva insistito per ritrovarsi e per suonare insieme i pezzi più amati degli anni ’70. Già a settembre c’erano stati contatti per dare forma alla sua idea. Dopo il funerale – raccontano ancora gli amici –, sul sagrato dei Servi, tornò alla mente il suo desiderio e fu subito deciso di esaudirlo. Purtroppo senza di lui". Così è stato, il 15 aprile scorso quando al circolo della Coroncina, alla presenza dei figli di Andrea, Pietro e Carlo Galli, è stata organizzata la serata in suo ricordo. Gli amici musicisti si sono alternati sul palco di fronte ad oltre 100 persone intervenute per l’occasione con il risultato di una serata gioiosa dove l’affetto e il ricordo per l’amico scomparso prematuramente sono stati dimostrati con le emozioni suscitate dalla musica da lui amata. "Dal palco sicuramente più note che parole, questo il linguaggio che Andrea preferiva", chiudono gli amici.

La.Valde.