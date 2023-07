Musical e solidarietà Francigena per tutti

Missione compiuta. Nella bella cornice del ristorante Le Antiche Mura di Buonconvento è stata consegnata al Gruppo Trekking Senese la joelette per disabili acquistata con il ricavato dell’evento che si è svolto ai Rinnovati di Siena a settembre: il musical ’Storie e amori sulla Via Francigena’, scritto dal cantautore Nicola Costanti con Marco Brogi. Grazie a questo mezzo anche chi ha problemi di deambulazione potrà regalarsi un viaggio sulla millenaria via dei pellegrini. Alla serata sono intervenuti il vicesindaco di Buonconvento Elisabetta Borgogni, l’ex assessore al Comune di Siena Alberto Tinelli, che ha spinto fortemente per la messa in scena del musical al Rinnovati e per il risvolto sociale dell’evento.

L’obiettivo dell’acquisto della joelette è stato raggiunto anche grazie a Ciro Fontanella e Carmela D’ambrosio, titolari delle Antiche Mura, Nicola Costanti, Daniele Bibbiani, Massimo Torsellini, Marco Brogi, Paolo Bonari, Piero Pii, Veronika Wobbe, Eraldo Ammannati, Nicola Dainelli.

La Via Francigena è da sempre la strada di tutti, un vero e proprio inno alla democrazia del viaggio. L’hanno percorsa regine e re, prelati e uomini senza fede, ricchi mercanti e poveracci. Da ora in poi, sarà ancora più inclusiva.

"Avere a disposizione la joelette – affermano gli organizzatori della serata ai Rinnovati dedicata alla solidarietà –, per rimanere in tema di viaggio, è un passo importante per rendere la Francigena e il suo bellissimo itinerario veramente accessibile a tutti". E con questa donazione ci sarà chi potrà finalmente farlo nonostante le difficoltà motorie.