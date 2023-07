Musica Senensis Il Paradiso di Dante in chiave senese

Il Festival Musica Senensis, organizzato dal Coro Agostino Agazzari, propone un concerto speciale, oggi alle 18.30 nella chiesa di San Martino, con protagonista il Ghostlight Chorus diretto da Evelyn Troester DeGraf. E’ l’occasione per ascoltare una prima assoluta: il brano ’Paradiso Canto 33’ composto da Mary Gatchell, una sorta di interpretazione in chiave senese dell’ultimo canto della Divina Commedia. La compositrice prevede infatti che ’solo a Siena’ possa intervenire una voce solista che intoni, in mezzo al testo dantesco, la melodia e le parole di ’Nella Piazza del Campo’.