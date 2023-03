Musica e prevenzione Ludovico Troncanetti in concerto per la Lilt

Un concerto benefico nella chiesa della Santissima Annunziata a sostegno della Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, sezione di Siena. Si terrà il 15 maggio e che avrà come protagonista della serata il Maestro Ludovico Troncanetti. Il ricavato dell’evento verrà interamente destinato alle spese per l’acquisto di nuova strumentazione per il servizio di senologia preventiva Lilt. Lo ha deciso la giunta comunale su proposta dell’assessore alla cultura Pasquale Colella. Per il pianista senese sarà il quinto concerto in città: il maestro Troncanetti è già stato protagonista in Duomo, alla Chigiana, ai Rinnovati e ai Rozzi.