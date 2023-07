Musica e gastronomia la sera a Montemorli

Alle 19,45 l’apertura degli stand, alle 22 il concerto dei Ringo Boys con musiche dagli anni ‘60 ai nostri giorni, e lo spettacolo di magia per bambini con il Mago Magori. E’ il programma di oggi alla Festa di Liberazione in programma fino al 6 agosto a Poggibonsi, in località Montemorli, in aperta campagna. Il fitto programma della manifestazione alterna serate musicali, teatrali a dibattiti su tematiche varie.Tutte le sere ristorante con piatti tipici della Toscana, carne alla brace e arrosticini, i pesce e chiocciole, pizzeria, bar, creperia e piadineria fino a tarda notte. Domani alle 22 ballo liscio con Marina Ley.