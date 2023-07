Musica, cultura e tradizioni popolari A Montepulciano torna il Bruscello

L’estate di Montepulciano è caratterizzata da eventi che sono un punto di riferimento per il territorio e in grado di richiamare tante persone appassionate di musica, cultura, tradizioni popolari. Uno di questi è il Bruscello che quest’anno taglia il traguardo delle 84 edizioni e che è stato presentato ieri a Firenze in Consiglio regionale.

Presenti, tra gli altri, la presidente della Commissione cultura Cristina Giachi, la consigliera regionale Elena Rosignoli, il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, il presidente della Compagnia Popolare del Bruscello Marco Giannotti ed il direttore musicale Ymar Caguing. Per tutti gli appassionati l’appuntamento è dal 12 al 15 agosto quando la nuova edizione del Bruscello Poliziano si presenterà sul sagrato del duomo di Piazza Grande con lo spettacolo ’Lorenzo il Magnifico. Il Poliziano alla corte dei Medici’. Direzione artistica di Franco Romani, scrittura del libretto di Chiara Protasi e Irene Tofanini, regia a cura di Marco Mosconi e coreografia di Maria Stella Poggioni con i giovani componenti della scuola di danza ’Ecole de Ballet’.

Una squadra affiatata ed esperta con i 200 bruscellanti provenienti da tutto il territorio ad animare le sere di agosto nella piazza simbolo e cuore di Montepulciano.

Il Bruscello Poliziano è storia e tradizione ma anche energia e voglia di costruire qualcosa di bello. Quella di quest’anno sarà un’edizione strettamente legata a Montepulciano e a un personaggio di enorme importanza. Sarà infatti un Bruscello, ha spiegato Giannotti, "dedicato al rapporto tra Lorenzo de’ Medici e Agnolo Ambrogini. Da una parte abbiamo una delle figure centrali del Rinascimento toscano e italiano, dall’altra una personalità talmente importante per la nostra città, a cui è stato appunto dato l’appellativo di Poliziano. In questo connubio tra Firenze e Montepulciano, il Bruscello diventa così elemento di fondamentale valore culturale. Siamo molto emozionati dall’idea di poter presentare al pubblico uno spettacolo che rappresenterà degnamente la storia della nostra compagnia popolare e di tutta la città di Montepulciano". Un’edizione nel segno del Poliziano che è "un personaggio chiave nella storia della nostra città", dichiarano il sindaco Michele Angiolini e l’assessore Lucia Musso, "una figura che lega indissolubilmente Montepulciano e Firenze. L’edizione 2023 del Bruscello costituisce un ulteriore, importante, passo di avvicinamento alle celebrazioni che prenderanno vita nel 2024".

