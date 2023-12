Musetto, l’ultimo cavallo montato in Piazza da Aceto

Questa volta il nostro viaggio ricorda il cavallo Musetto, un baio scuro classe 1992 conosciuto anche con il nome di Anonymus di proprietà di Marcello Roti. Ha l’onore di correre il suo debutto con il grande Aceto e per il fantino sarà anche il suo ultimo Palio in piazza. Va in sorte infatti alla Torre che per quelle stagioni aveva Andrea come suo fantino. Secondo alla mossa parte piuttosto bene, restando sempre fra le prime posizioni, superato dal grande recupero di Fontebranda che poi, con Quarnero e Trecciolino, va a vincere.

Nell’agosto dello stesso anno Musetto va in sorte alla Chiocciola ma non sarà fra i dieci al canape per il Palio per un infortunio. Recupera così bene che torna per la carriera di Provenzano del 1999. Questa volta scende in Vallerozzi che l’affida a Falchino e, guarda caso, anche per lui sarà la sua ultima volta in piazza. Quando la mossa parte, Musetto è arretrato rispetto agli altri ma il recupero è davvero interessante, certo non da insidiare la corsa trionfale di Giove e Trecciolino ancora nell’Oca, ma recupera molte posizioni, fino alla terza, e interrompe il possibile recupero con la caduta al secondo Casato.

Massimo Biliorsi