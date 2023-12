Museo luogo di promozione culturale

Non solo luogo di conservazione del patrimonio archeologico della città, ma luogo in cui si racconta la storia della città, l’evoluzione di Colle e dell’ambiente in relazione con l’uomo. Il museo dell’archeologia Ranuccio Bianchi Bandinelli grazie ad investimento da 250mila euro diventerà un luogo di promozione culturale. "Il Museo Archeologico è sempre stato un punto di riferimento per la Comunità Scientifica e per le scuole del circondario – afferma Giacomo Baldini, Direttore dei Musei Civici di Colle - Fu fortemente voluto dall’Amministrazione di Colle nel 1972 (nacque nel 1976 come Antiquarium) e dalla Comunità, per tramite del Gruppo Archeologico Colligiano. Dopo la riapertura del 1990, nessun intervento significativo alla struttura e al percorso era stato fatto. Ma ora, nel nuovo percorso di visita, saranno valorizzati i ritrovamenti più recenti, dando anche una lettura storica di quelli passati. Un nuovo contributo significativo alla valorizzazione e sostenibilità del sistema Colle Musei e un nuovo importante passo verso la restituzione alla Comunità del proprio patrimonio, del proprio senso di appartenenza, nell’ottica del principio di Comunità Patrimoniale sancito dalla Convenzione di Faro".

Lodovico Andreucci