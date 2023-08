Museo di Casole al top E’ nella rete nazionale

Un altro successo sotto il profilo culturale per Casole. Il Museo casolese ha, infatti, conseguito l’accreditamento al Sistema Museale Nazionale ed è stato confermata per la struttura la qualifica di museo di rilevanza regionale per l’anno 2023. È il primo ad aver raggiunto questo obiettivo in Valdelsa. È stata la stessa Regione a comunicarlo all’ente. "Siamo soddisfatti per aver raggiunto questo obiettivo – afferma l’assessora comunale alla Cultura, Vittoria Panichi – Un risultato ottenuto grazie al lavoro compiuto di concerto tra la direzione del museo e la struttura comunale di Casole, impegnati negli scorsi mesi affinché venissero predisposte tutte le misure per ottenere questo importante riconoscimento".

Risultati positivi che derivano dal successo della procedura di accreditamento, condotta come detto in collaborazione tra la direzione del museo e la struttura comunale nel corso dei mesi precedenti. Un risultato che certifica il lavoro fatto per valorizzare una struttura che negli ultimi anni è cresciuta e su cui l’amministrazione comunale ha puntato nella strategia di promozione del territorio. "L’accreditamento al Sistema Museale Nazionale – conclude Panichi – permetterà al museo di entrare a far parte di un network nazionale con il fine di migliorarne la promozione e la fruizione, sviluppando un sistema che sia al passo con gli importanti cambiamenti che questi luoghi della cultura stanno vivendo sia a livello nazionale che internazionale". Il Museo, grazie al lavoro in particolar modo della direttrice Patrizia La Porta e dell’assessora Panichi, ha sempre fatto parlare di sé, anche grazie al progetto Uffizi Diffusi. Ora è la volta dell’accreditamento.

Lodovico Andreucci