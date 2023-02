Museo del Cristallo Il Comune cerca materiale tra la gente

Quasi tutte legate al mondo del cristallo e del vetro, le famiglie di Colle potranno avere un posto nella storia della città come protagoniste o donatrici di materiale fotografico. In occasione della riapertura del Museo del Cristallo, infatti, il Comune intende creare una raccolta di immagini delle più significative pagine della storia economica cittadina e chiede la collaborazione di chiunque sia in possesso di foto o filmati relativi alla produzione del cristallo, al lavoro nelle vetrerie, nelle molerie o nei laboratori di artigiani, ritratti di persone, aziende, momenti lavorativi e anche sociali, dalla fine dell’Ottocento fino agli anni ’80 del Novecento. Il materiale potrà essere consegnato alla biblioteca comunale, che lo scansionerà e restituirà gli originali, nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 13. Sarà possibile anche inviare via e-mail una scansione dell’immagine (possibilmente in formato tiff o jpg) all’ indirizzo [email protected]