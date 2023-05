Museo d’arte per i bimbi Il numero dei visitatori torna a ottimi livelli La pandemia è archiviata

Crescono i visitatori del Museo d’arte per bambini di Siena. In quattro mesi hanno sfiorato quota tremila. Nella prima parte dell’anno, infatti, i 2.974 ingressi hanno segnato un incremento anche rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia, quando i biglietti staccati toccarono quota 2572. A contribuire al risultato, le 150 attività educative e didattiche proposte e un’offerta culturale diversificata, con 15 proposte per le scuole e le famiglie suddivise in varie fasce di età.

"L’offerta didattica del Museo d’arte per Bambini – commenta Michela Eremita, che coordina le attività per bambini all’interno del Complesso museale – nasce dalla necessità di coltivare un dialogo diretto e aperto con il mondo della scuola. L’obiettivo principale è quello di rendere gli studenti i veri protagonisti dell’esperienza museale".

L’offerta è stata suddivisa in aree tematiche: Collezione Museo d’arte per bambini, Santa Maria della Scala, Museo Archeologico Nazionale, Collezione Piccolomini-Spannocchi e alcune delle Mostre temporanee.

"Ai bambini e alle famiglie – racconta Eremita – sono dedicate attività a tema che permettono di scoprire differenti aspetti del complesso. L’offerta è pensata per consentire ai genitori di vivere gli spazi insieme ai figli con visite interattive, giochi stimolanti e attività di laboratorio".

Un altro aspetto particolarmente importante dell’attività del Museo d’arte per bambini è quella dedicata alla cura e alla progettazione di offerte culturali e percorsi interamente rivolti a persone in situazioni di disabilità e, più in generale, alla categorie fragili.

Tra le iniziative in programma, fino al 10 settembre nella Sala Carlo Alberto è allestita la mostra ‘Il profumo delle Fiabe’, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Davide Falletti, Maria Chiara Scopelliti, e Stefania Villani sono gli educatori museali che affiancano la coordinatrice. L’ingresso al museo è gratuito per gli under 11, per i residenti a Siena e per il pubblico con disabilità, mentre le attività hanno un costo di 5 euro.

R.B.