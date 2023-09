Musei Senesi, via agli ’open day’ Tre eventi alla scoperta della rete

C’è ancora tempo fino a oggi per iscriversi e partecipare agli eventi proposti dalla Fondazione Musei Senesi che lunedì (11 settembre), martedì e mercoledì prossimi propone, in vista dell’imminente riapertura delle scuole, tre open day, pensati per presentare l’offerta didattica della rete agli istituti senesi. "In questo 2023, nel ventesimo compleanno della rete senese che riunisce oltre 40 musei, si rafforza l’impegno di questa istituzione e dei musei che ne fanno parte – annunciano dalla Fondazione – sui temi dell’educazione al patrimonio culturale". Tre, quindi, gli appuntamenti dedicati all’offerta didattica dei musei delle terre di Siena per l’anno scolastico che sta per iniziare, organizzati sul territorio provinciale. Tutti si svolgeranno allo stesso orario, dalle 15 alle 18.

Si inizia lunedì 11 a Siena, nella sede dell’Amministrazione Provinciale in Piazza Duomo; si prosegue martedì 12 a Montepulciano, in Palazzo del Capitano; e infine mercoledì 13 a Poggibonsi, alla Biblioteca di Palazzo Accabì. Per partecipare è opportuno iscriversi online entro oggi, compilando il form reperibile sul sito www.museisenesi.org. In programma anche un momento musicale.

Proprio in occasione degli open day, infatti, martedì 12 alle 18.30 al Bastione San Domenico della Fortezza Medicea, nell’ambito di Siena Summer Festival, sarà riproposto ‘After al museo’, il rap dei musei senesi realizzato da Zatarra grazie alla collaborazione degli studenti, e verrà lanciato un contest speciale, intitolato ‘After al museo RMX’. Si tratta di remixare il brano originale riscrivendone il testo o la linea musicale. Possono partecipare studenti di ogni livello, compresi gli universitari. Una giuria selezionerà i migliori remix. In palio, premi speciali come la registrazione di un beat prodotto da Zatarra in esclusiva, ingressi speciali e attività nei musei.

"I musei delle terre di Siena – affermano dalla Fondazione – sono la meta ideale per uscite didattiche e viaggi di istruzione. I servizi educativi offerti propongono percorsi di approfondimento disciplinare, che potranno essere inseriti all’interno dei Piani dell’Offerta Formativa degli istituti scolastici. Le attività sono incentrate sulla conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio e sull’educazione ambientale. L’incontro con l’arte, l’archeologia, la scienza e la storia è un’occasione per riflettere su sé stessi, sulla relazione con gli altri e sul concetto di eredità culturale e di cittadinanza attiva".

Riccardo Bruni