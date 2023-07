Musei Senesi la città ritorna nella Fondazione

Pino Di Blasio

Per quanto il sindaco Nicoletta Fabio eviti di parlare di ’dietrofront’ o di ’sconfessamento delle strategie culturali dell’amministrazione De Mossi’, la decisione di rientrare, come Comune di Siena, nella Fondazione Musei Senesi, è un passo importante lungo un percorso nuovo. E potrebbe preludere anche a un ritorno all’antico per il Santa Maria della Scala, considerando che in campagna elettorale, i partiti che hanno sostenuto il sindaco Fabio si sono tutti schierati nel voler riaffidare a Sigerico la sua missione originaria: gestire i parcheggi, non i musei. Il ritorno in Fondazione è anche una mano tesa verso i Comuni della provincia. Anche se quello che si agita dalle parti di Estra non va nella stessa direzione.