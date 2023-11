Musei laboratori di futuro Gli eventi per il ventennale della Fondazione

Due giornate di studio ospitate al Santa Chiara Lab per ‘Musei come laboratori di futuro’, insieme a tecnici, studiosi ed esperti. A promuovere l’iniziativa è la Fondazione Musei Senesi, con la sua direttrice Elisa Bruttini, nell’ambito del programma pensato per celebrare i primi venti anni di attività, con una serie di appuntamenti dedicati ai vari aspetti del lavoro museale: conservare, interpretare, ricercare, esporre.

Oggi a partire dalle 9.30 e domani dalle 9.45, si svilupperà un programma articolato sulla base delle indicazioni fornite dall’International Council of Museums, istituzione a cui a livello mondiale afferiscono musei e professionisti museali. Tra gli ospiti, oltre ad alcuni docenti del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali (Luca Quattrocchi, Davide Lacagnina, Matteo Marco Mascolo), ci saranno molti direttori di musei italiani, tra cui Christian Greco del Museo Egizio di Torino, Michele Lanzinger del MUSE di Trento, Marco Pierini della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, Rosario Perricone del Museo delle Marionette di Palermo.

Ci saranno anche il rettore dell’Università per Stranieri Tomaso Montanari e alcuni rappresentanti del comitato scientifico di Fondazione Musei Senesi tra cui Mario Turci e Domenica Primerano. "Le giornate di studio rappresentano il clou scientifico del calendario di eventi #FMS20 che Fondazione Musei Senesi ha organizzato nel corso dell’anno – spiegano dalla Fondazione – in occasione dei suoi venti anni di attività. Anche per questo motivo, ognuno dei quattro momenti di discussione in programma si aprirà con la testimonianza di uno dei musei aderenti alla Fondazione stessa. Destinatari degli incontri sono direttori e professionisti museali, operatori culturali, studenti e docenti, e tutti gli interessati".

Nel corso delle due giornate del convegno, fra le 14 e le 15, sarà anche possibile visitare il Fab Lab dell’Università, per visionare i prototipi sviluppati nel progetto europeo Beaucoup, finanziato dal programma Active Assisted Living, che ha l’obiettivo di rendere accessibile il patrimonio culturale a coloro che non possono recarsi al museo a causa di una disabilità.

Riccardo Bruni