Musei, i bambini danno voce ai reperti

Un progetto per dare una nuove possibilità di fruizione del Museo Nazionale Etrusco, del Museo Civico e del Museo della Cattedrale con audio-guide in podcast accessibili tramite QRcode diffusi durante i percorsi di visita, realizzate appositamente per adulti e bambini attraverso un approccio tipicamente teatrale. L’iniziativa, a cura della Fondazione Orizzonti che aderito al percorso Reset finanziato dalla Fondazione Mps, si chiama "La Voce dei Musei - L’eco delle città" ed è stata presentata al Teatro Mascagni alla presenza del sindaco Gianluca Sonnini. "A Chiusi - ha detto il presidente della Fondazione Orizzonti, Giannetto Marchettini - abbiamo tre importanti musei che rappresentano e conservano le radici della storia della nostra città e noi con questo progetto trasporteremo il visitatore in un percorso narrativo-teatrale fatto dai nostri allievi, raccontando la storia di Chiusi in un modo totalmente innovativo". "Come amministrazione – ha detto Sonnini - siamo soddisfatti della realizzazione del progetto che offre un nuovo modo di valorizzare e fruire il patrimonio culturale". "Gli abitanti di Chiusi, adulti e bambini, - ha aggiunto il docente Alessandro Manzini - danno voce ai reperti per valorizzare in modo originale il territorio e raccontarlo ai visitatori. Primo passo del progetto è stato un percorso di scrittura e ricerca con gli allievi del corso della Fondazione Orizzonti".

Massimo Montebove