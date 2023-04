Murales nel sottopasso alla Lizza, il Comune lancia avviso pubblico

Nell’ottica della riqualificazione del sottopasso de ’La Lizza’ è pubblicato all’albo pretorio e nel sito del Comune un avviso pubblico finalizzato ad individuare un soggetto in grado di strutturare un corso di street art per giovani che si concluda con la realizzazione di un’opera all’interno del sottopasso. Il corso di street art sarà destinato a ragazzi e ragazze frequentanti le scuole secondarie di secondo grado del Comune di Siena. L’opera realizzata negli spazi individuati avrà come tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Le domande dovranno pervenire entro il 12 maggio con le modalità descritte nel bando. Possono presentare la propria candidatura: artisti singoli, gruppi, scuole e associazioni purchè in possesso di specifica esperienza in materia. La documentazione è disponibile al link: https:servizi.comune.siena.itopenwebalboalbo_dettagli.