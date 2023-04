Murales di Stefano Lotti E’ stata ultimata l’opera nella zona di via Vallepiatta

Opera ultimata. Il murales dedicato a Stefano Lotti ha adesso il suo spazio a Poggibonsi in via Vallepiatta, sul lato a sinistra giungendo dal centro storico in direzione della rotatoria di largo Campidoglio. Gli artisti del Collettivo 400Drops hanno allestito il cantiere e in appena una decina di giorni hanno portato a compimento il progetto. Si aspetta adesso la consegna ufficiale alla città: la data dell’inaugurazione dovrebbe essere, a meno di variazioni, sabato 13 maggio. Il gruppo creativo, che si occupa di arte urbana, è composto dagli artisti Mozzart, Ypsilon, Ninjaz e Dr8ste. A loro il merito della realizzazione sul campo de "La città di Stefano", denominazione che segue di meno di due anni il lancio dell’idea, attraverso i social. Idea che ebbe fin dall’inizio il caloroso sostegno della società giallorossa e dell’amministrazione comunale, oltre all’entusiastica adesione dei tifosi, che hanno partecipato passo dopo passo alle varie fasi, dei compagni di squadra del Poggibonsi in quella seconda metà degli anni Ottanta e di Uliano Vettori, che nel tempo si è speso senza soste, sino al suo ultimo giorno, con l’intento di perpetuare la memoria dell’allievo del cuore, il giocatore di Madonna dell’Acqua (Pisa) scomparso il 28 febbraio 1988 durante l’incontro del campionato Interregionale tra il Poggibonsi e la Tiberis. I familiari di Stefano avevano espresso a loro volta l’apprezzamento e ora, in un messaggio ai promotori, manifestano una riconoscenza estesa a Poggibonsi tutta. il Comune ha partecipato a bando regionale ottenendo il finanziamento. La regia dell’operazione è stata poi affidata a Mixed Media, realtà di Poggibonsi presieduta da Matteo Ceccherini e impegnata da anni in attività di rigenerazione urbana per esempio attraverso gli eventi nel cartellone di Urban connection al parcheggio multipiano del Vallone e al sottopasso di largo Gramsci. Campeggiano nella rappresentazione il volto di Stefano Lotti unito a un leone e al numero 4 della maglia. Compare anche un disegno della gradinata con i sostenitori a sventolare bandiere come in un omaggio infinito al "piccolo grande Stefano", con l’aggiunta della scritta che già era stata scelta per la targa apposta nel settembre del 2011 allo stadio. Era il giorno della presentazione dell’opera dell’artista di Poggibonsi Franco Giannini collocata presso il Giardino di Stefano.

Paolo Bartalini