Mura, via al progetto. Bando da 2,1 milioni

Approvato dalla giunta comunale di Montepulciano il progetto esecutivo relativo agli interventi di ripristino delle mura castellane di Montepulciano, lungo via di Collazzi, interessate dal crollo del 15 marzo 2022. Una vicenda che ha avuto ampio risalto nel dibattito politico e strascichi giudiziari.

Intanto il progetto, commissionato dall’amministrazione comunale, è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp) costituito da geologi, ingegneri e architetti specializzati nel settore. La documentazione è stata già inviata alla Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese per l’espletamento della gara d’appalto. I lavori comporteranno il totale rifacimento del tratto di muro crollato e il consolidamento di buona parte dei tratti di mura adiacenti, nonché il consolidamento del torrino di nord. Per tale intervento è prevista una spesa complessiva di 2,1 milioni di euro, interamente finanziata dalla Regione Toscana.

Il progetto prevede una suddivisione degli interventi in 11 settori distinti. Su quelli maggiormente compromessi dal crollo e nei tratti immediatamente adiacenti, oltre al torrino nord, si interverrà sin da subito con questo finanziamento alla ricostruzione e al consolidamento delle mura. Mentre su ulteriori tratti della cinta muraria, comunque connessi alla parte interessata dal crollo, si interverrà da subito con la messa in sicurezza mediante rete di protezione, mentre andranno reperite ulteriori risorse per completare i lavori di consolidamento. In ogni caso, anche per questo seconda parte dei lavori che dovranno essere finanziati, è stata già commissionata la progettazione esecutiva necessaria per l’esecuzione degli interventi.