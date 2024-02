Mura crollate, via al bando ’Il Bersaglio’: "Il crollo poteva essere evitato"

Fa registrare importanti sviluppi la vicenda del crollo di una trentina di metri di mura castellane verificatosi a Montepulciano, il 15 marzo 2022, in via di Collazzi, durante lavori di manutenzione straordinaria della scarpata sottostante. L’associazione Il Bersaglio ha diffuso la notizia del deposito della consulenza sull’incidente, disposta dalla Procura della Repubblica di Siena. Secondo quanto riferisce l’associazione, autrice dell’esposto alla magistratura che ha innescato il procedimento penale in cui sono indagate tre persone e di precedenti segnalazioni sulla criticità della situazione, la relazione evidenzia "che i lavori si sarebbero dovuti fermare al taglio della vegetazione" mentre il movimento terra che avrebbero causato il crollo si sarebbe potuto effettuare solo dopo "uno studio dettagliato". Nella nota si legge che non sarebbero state effettuate "le necessarie valutazioni sulla struttura, che risultava già al limite di equilibrio", i lavori eseguiti "non a regola d’arte" e che dunque "il crollo poteva essere evitato".

Il comunicato del Bersaglio riferisce che la perizia, visto lo stato di conservazione delle antiche mura, non esclude "la possibilità di ulteriori crolli, individuando una serie di accorgimenti da porre in essere subito ed in effetti ciò corrisponde a quanto realizzato nei giorni scorsi dal Comune, sollecitato dalla relazione". Secondo il consulente "le misure precauzionali non potranno essere abbandonate fino all’intervento di consolidamento della struttura muraria" di cui però (e questa è l’altra novità di rilievo) si intravede finalmente l’avvio.

Il 22 febbraio è stata infatti pubblicata la gara di appalto per il totale rifacimento del tratto di muro crollato e il consolidamento di buona parte dei tratti adiacenti nonché del torrino nord. L’investimento assomma a 2,1 milioni di euro, interamente finanziato dalla Regione Toscana. Il sindaco Michele Angiolini afferma che tutta l’area è stata subito oggetto di grande attenzione e che l’ampliamento degli spazi interdetti nei pressi delle mura, deciso il 16 febbraio, è frutto del sopralluogo compiuto da uno dei tecnici che fa parte del gruppo di progettisti dell’opera pubblica e della conseguente relazione del Responsabile del patrimonio dell’ente; dunque non a seguito della perizia. "L’ampliamento dell’area di interdizione – precisa Angiolini – ha certamente lo scopo di garantire maggiore tutela della sicurezza, serve per poter installare sul tratto di cinta muraria la strumentazione tecnica per il monitoraggio di quel fronte ed è da considerarsi propedeutico all’inizio dei lavori".