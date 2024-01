Muore travolto dal furgone. Due indagati, lunedì la perizia

Morto schiacciato contro il cancello dal furgone, la procura ha aperto un’inchiesta. Anche se non c’era nessuno quando Simone Marino, 46 anni, di Colle, ha perso la vita, occorre ricostruire con esattezza la dinamica. E comprendere, per esempio, come mai nonostante la debole pendenza del terreno nel punto in cui ha lasciato il furgone della ditta, questo si sia sfrenato prendendo velocità. Senza lasciare scampo all’elettricista colligiano, di spalle rispetto al veicolo.

Sembra che lo avesse lasciato in moto con il freno a mano tirato. Ma il condizionale è d’obbligo e gli accertamenti della procura servono proprio per chiarire a tutto tondo un incidente incredibile quanto terribile, avvenuto l’11 gennaio scorso in località Cavallano, nel comune di Casole. Qui infatti ogni giorno Marino andava a dare da mangiare ai suoi amati animali. Stava aprendo il cancello quando il furgone l’ha travolto e ucciso.

Il sostituto procuratore Niccolò Ludovici che conduce l’indagine ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo i due soci dell’impresa di Poggibonsi per cui Simone Marino lavorava e dove era molto apprezzato. Un atto dovuto, per così dire. Necessario per effettuare una perizia sulla dinamica dando la possibilità all’impresa di nominare propri tecnici che presenzino alle operazioni. L’incarico sarà conferito dal magistrato ad un consulente lunedì alle 10 in procura, alla presenza del difensore dei due soci, l’avvocato Stefano Cipriani.

