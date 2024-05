Tragedia a Siena: l’auto parte da sola e lo travolge. Muore un 73enne

Monteriggioni, 28 maggio 2024 – Un uomo di 73 anni è morto in località Colombaio, a Monteriggioni, dopo essere stato travolto dal suo stesso pick-up. In base ad una prima ricostruzione, a causare l’incidente sarebbe stato il mancato inserimento del freno a mano.

Il 73enne aveva infatti parcheggiato l’auto lungo la Sr222 in un tratto di falso piano. A un certo punto il mezzo si è mosso da solo e lo ha investito. Per lui non c’è stato niente da fare. A dare l’allarme sarebbe stato un passante. Il fatto è accaduto intorno alle 12,30.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Siena, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monteroni d’Arbia, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.