Schiacciato dal furgone contro il cancello, muore a 46 anni

Casole d’Elsa (Siena), 11 gennaio 2024 – Tragedia a Casole d’Elsa: un uomo di 46 anni è morto schiacciato da un furgone. Dalla prima ricostruzione sembra che l’uomo avesse lasciato il furgone col motore acceso per andare ad aprire il cancello di accesso al suo allevamento, quando il mezzo, per cause da accertare, si è mosso e lo ha schiacciato contro il cancello.

Le mancate risposte al telefono alla moglie e la sua assenza dal lavoro hanno fgatto scattare l’allarme ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.