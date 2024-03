Muore noto contradaiolo. Due medici davanti al gup

Una tragedia la scomparsa di un 49enne di Siena, di professione autista di bus e notissimo contradaiolo. Morto dopo il coma e al termine del ricovero in una clinica per la riabilitazione a Montevarchi in provincia di Arezzo, nel febbraio 2020, in piena pandemia. Ma il covid non c’entra nulla con la scomparsa dell’uomo su cui la famiglia, spezzata da dolore, aveva chiesto certezze. E chiarezza per capire se sarebbe stato possibile evitarla. L’inchiesta, coordinata dal pm Niccolò Ludovici, è stata chiusa nel giugno scorso e, dopo la richiesta di rinvio a giudizio della procura, risulta fissata l’udienza preliminare davanti al giudice. Si svolgerà il 6 marzo. Due gli imputati per omicidio colposo. Si tratta di medici del policlinico Le Scotte, difesi dagli avvocati Vincenzo Bonomei e Riccardo Lottini.

Tutto era iniziato il 30 settembre 2019 quando il 49enne era arrivato al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza del 118 perché non stava bene. Erano seguiti accertamenti approfonditi ricostruiti, passo dopo passo, dagli inquirenti. Sotto la lente, in particolare, la dimissione del paziente che sarebbero state volontarie. Con la promessa di tornare l’indomani, secondo quanto emerso, per effettuare un altro esame. Avrebbe invece dovuto essere correttamente informato della situazione delicata e dei rischi che correva prima di lasciare Le Scotte. Tanto che poi l’autista entrò in coma, venne ricoverato nella clinica di riabilitazione dove poi è deceduto.

La.Valde.