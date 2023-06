Muore dopo l’operazione al ginocchio. Omicidio colposo, sette indagati

Siena, 14 giugno 2023 - Donna morta dopo un’operazione di artoprotesi al ginocchio, prime mosse della procura. Dopo aver aperto un fascicolo sul caso a seguito dell’esposto presentato dai familiari della 68enne deceduta al "Rugani Hospital", sono state indagate sette persone che a vario titolo hanno seguito la paziente, fra cui anche medici.

L’inchiesta, come sempre in questi casi, è per omicidio colposo. Si vuole capire se esistono eventuali responsabilità per il decesso della paziente, avvenuto il primo giugno scorso alla clinica, dopo l’operazione che era stata regolarmente programmata.

La procura, proprio per fare chiarezza, ha deciso di svolgere l’autopsia sulla donna che è originaria di Bolsena, un piccolo comune del Viterbese. E che aveva 68 anni. E’ stato nominato come consulente tecnico dal pm Siro De Flammineis il professor Mario Gabbrielli ma anche un chirurgo, Giancarlo Palasciano.

Stamani in procura il conferimento dell’incarico, dopo il quale si svolgerà l’esame autoptico. I sette indagati potranno nominare propri consulenti per assistere all’accertamento. Si tratta di un caso sicuramente molto tecnico dove le consulenza risulteranno basilare per valutare l’esistenza di eventuali responsabilità da parte degli operatori sanitari.

L’ad del ’Rugani Hospital’ Maria Paola Potecchi, da subito si è detta vicina alla famiglia della donna viterbese per il grave lutto mettendosi a disposizione, con tutto il personale, delgli organi competenti "per collaborare alle indagini in corso".

La paziente era stata ricoverata il 30 maggio nella struttura sanitaria per l’intervento programmato di artoprotesi al ginocchio. Nessuna operazione in emergenza, dunque. Il 31 maggio l’intervento e, secondo quanto riferito dai familiari nell’esposto, 24 ore dopo il decesso improvviso.

Di cui adesso vogliono comprendere le cause. A seguire marito e figlia è l’avvocato Jacopo Meini mentre gli indagati sceglieranno se confermare i difensori di ufficio assegnati. Già acquisiti i documenti sanitari relativi alla paziente.

La.Valde.