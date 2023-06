Muore dopo l’operazione Artoprotesi al ginocchio Intervento programmato La procura apre un’inchiesta

di Laura Valdesi

SIENA

Un colpo al cuore per la famiglia. Era stata ricoverata per un intervento di routine e soprattutto programmato in una struttura privata della nostra provincia. Ma il giorno dopo l’operazione effettuata presso il "Rugani Hospital", peraltro tra i centri più all’avanguardia in Italia per gli interventi di artoprotesi, la paziente è morta. E la procura ha avviato un’inchiesta per verificare, su sollecitazione dei familiari sopraffatti dal dolore e sconcertati, se tutto è stato eseguito secondo le regole.

Il pm Siro De Flammineis ha aperto un fascicolo sul caso e ieri sono stati acquisiti dagli investigatori presso la struttura sanitaria d’eccellenza alle porte di Siena documenti relativi al percorso effettuato dalla donna nella sua breve permanenza al "Rugani Hospital". Oggi dovrebbe essere svolta l’autopsia alle Scotte dal professor Mario Gabbrielli della medicina legale di Siena. La salma della paziente deceduta, infatti, è tuttora a disposizione dell’autorità giudiziaria al policlinico.

L’invento di artoprotesi al ginocchio, secondo la prima ricostruzione dei fatti, era stato programmato. Non era insomma un’operazione effettuata d’urgenza.Infatti la donna – si tratta di una 68enne residente a Bolsena, piccolo centro del Viterbese – lo aveva fissato epr tempo. Il ricovero è avvenuto il 30 maggio, il giorno seguente la paziente è stata sottoposta all’intervento al ginocchio. Cosa sia accaduto ancora non si sa, dovrà chiarirlo appunto l’inchiesta grazie anche all’autopsia. Però il primo giugno è deceduta.

Facile immaginare lo choc della famiglia. Che si è rivolta all’avvocato Jacopo Meini per presentare un esposto in procura affinché venga fatta chiarezza sulle ragioni del decesso. Un intervento di solito banale, che non comporta conseguenze letali. Oltretutto programmato: non c’era, come detto, alcuna urgenza.

Consiste nella sostituzione completa di un’articolazione con una protesi, che riproduce anatomicamente, e soprattutto funzionalmente, quella danneggiata. Si chiede dunque agli investigatori di verificare ovviamente sia la correttezza e completezza degli accertamenti pre-operatori svolti sulla donna che l’esecuzione stessa dell’operazione per individuare se esistono eventuali responsabilità.

"A nome mio e di tutta la nostra clinica – afferma Maria Paola Potecchi, amministratore delegato di Rugani Hospital - esprimo vicinanza alla famiglia per il grave dolore che l’ha colpita. La direzione e tutto il personale di Rugani Hospital si è messa fin da subito a disposizione degli organi competenti per collaborare alle indagini in corso".