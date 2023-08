Muore dopo l’incidente Perizia sulla dinamica

Servirà una perizia che ricostruisce la dinamica dell’incidente per capire se ci sono eventuali responsabilità penali nella morte di un uomo di Abbadia San Salvatore, Fernando Borsetti, pensionato. Che nel maggio scorso si era fermato in via Cialdini per aiutare la persona che adesso è indagata a rimettere in strada la sua Dacia Duster. Così ha deciso il pm Silvia Benetti che ieri mattina ha dato l’incarico a Massimo Coddi di San Casciano Val di Pesa. Un esperto che si è già occupato nel passato recente di vicende molto delicate, per esempio l’incidente nel quale ha perso la vita Arturo Pratelli, 17enne senese, aquilino e tifoso della Robur. Era stato incaricato dal giudice di ricostruire l’accaduto, come pure nel caso più recente della tragedia di Stefano Sanna, giovanissimo imprenditore ucciso da una macchina contromano sulla Palio, guidata da un giovane in preda ai fumi dell’alcol che ha patteggiato la pena.

All’affidamento dell’incarico erano presenti ieri mattina il difensore dell’indagato, l’avvocato Lucia Secchi Tarugi che lo assiste insieme al collega Sandro Sicilia, e il legale Duccio Panti a cui si sono affidati i familiari del pensionato deceduto alcuni giorni dopo il fatto. Già depositato l’esito della perizia medico legale stilata del professor Mario Gabbrielli che aveva eseguito l’autopsia a maggio, nell’ambito della quale il magistrato aveva disposto anche un sopralluogo nel posto dove era avvenuto il fatto, via Cialdini appunto, strada stretta e irta del centro storico del paese, visionando anche macchina e vestiti indossati dall’uomo. Evidentemente a fianco di questo accertamento la procura ha ritenuto opportuno effettuarne un altro per ricostruire a tutto tondo una tragedia che aveva scosso Abbadia San Salvatore. E sulla quale si intende eliminare ogni possibile dubbio visto che c’è una persona indagata per omicidio colposo. Insomma, occorre capire se si è trattato di un incident oppure se, magari, c’è stato un malore.

La.Valde.