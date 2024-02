Municipale, Manganelli in pensione: "La città diventerà più fruibile. Presto i frutti del lavoro svolto"

di Laura Valdesi

SIENA

Comandante della polizia municipale Marco Manganelli, ha assunto l’incarico nel settembre 2021. Lo scorso anno aveva annunciato che dopo i Palii avrebbe lasciato la divisa. Invece si prepara alla festa del Corpo fra qualche giorno.

"Nel 2023, quando feci l’annuncio, avevo indicazioni diverse per quanto riguarda la tempistica, poi le cose sono cambiate. Nel dicembre scorso, chiarite le disposizioni normative sulla pensione e compiuti il 5 gennaio 65 anni, già con 43 di servizio tondi, non potevo più restare. Dal primo marzo vado in pensione. La relativa determina è già pubblicata all’albo".

Che effetto fa dopo 43 anni?

"Ho visto tanti sindaci e amministrazioni, una città che è cambiata. Maturando esperienze belle, qualcuna un po’ meno dolce. Dal punto di vista personale mi sento soddisfatto, ritengo di aver contribuito in qualche modo a migliorare alcune cose di Siena a cui sono molto legato, come alle istituzioni e alle Contrade. Chiaro che gli obiettivi si perseguono con la squadra, contando su un gruppo valido che crea valore".

Qualcosa di positivo per la città.

"E’ stato, per esempio, pensare a come reinterpretare alcune zone, vie e piazze che avevano assunto una connotazione diversa. Non dico che la parte del leone l’abbia fatta la Municipale ma è stata una condivisione fra vari uffici unitamente all’assessorato di riferimento. Spero a breve di vedere i frutti di questo lavoro che ritengo importante. Come pure quello della rivisitazione delle disposizioni per la ztl e di ciò che ruota intorno alla mobilità della città. Piccoli passi avanti per migliorarne la fruibilità".

Lascia il Corpo con un numero adeguato di operatori?

"Per una serie di motivi, anche di forza maggiore, c’è stato un modesto decremento degli agenti in servizio. Alcuni distacchi di carattere istituzionale, abbiamo il piacere di avere due colleghe in maternità. Soprattutto le dinamiche che regolano i concorsi talvolta mettono ins erie difficoltà anche le amministrazioni perché pur investendo e mettendo in campo risorse, spesso devono fare i conti con criticità di organico. Una situazione non solo di Siena ma nazionale".

Anche durante il suo comando ci sono stati episodi che hanno visto protagonisti giovanissimi turbolenti. Poi le scritte, il mancato rispetto dei beni pubblici.

"Ci sono momenti in cui resta molto difficile governare questi fenomeni, a volte estemporanei, altre di carattere seriale. Se un muro viene sporcato porta altri a fare lo stesso. Una catena non della felicità ma dell’infelicità. Fino a che si resta al controllo della scritta o dell’oggetto lasciato fuori dal cestino siamo di fronte all’irresponsabilità verso il bene comune ma con i giusti interventi si può modificare e migliorare. Quando si sale, per così dire, di livello entrano in campo enti ed istituzioni deputati in primis a mantenere l’ordine pubblico con cui collaboriamo giornalmente e c’è un rapporto stretto".

Siena è una città sempre sicura?

"E’ una città abbastanza sicura. Si percepisce dal fatto che la sera e la notte in centro possono muoversi ragazze da sole e in gruppo. Un aspetto, non vorrei sbagliare, che riflette un’adeguata sicurezza di Siena. Fermo restando che ci sono stati episodi, nel recente passato, di contrapposizione di gruppi anche con attività abbastanza eclatanti".

La Municipale sempre più polizia di prossimità. Lo zaino regalato alla bambina, la bandiera recuperata. E molto ancora.

"Il Comando a livello generale, ma soprattutto per quel gruppo di colleghi investiti della responsabilità del controllo del centro storico e dintorni, ha dato indicazioni circa la necessità di guardare Siena con un occhio diverso cercando di comprendere prima possibile eventuali criticità, volendole bene. Naturalmente la dotazione di personale è quella, avere la possibilità di essere presenti anche nei quartieri periferici è da valutare in tempi brevi anche con l’innesto di qualche ulteriore rinforzo".

Contrade: cosa consiglierebbe a chi prenderà il suo posto?

"Di partire intanto dallo Statuto del Comune dove è riportato che riconosce le storiche Contrade. E poi che la collaborazione e la condivisione con queste ultime è un grande valore aggiunto per il nostro lavoro . Ma credo anche per la città e e soprattutto per quei servizi svolti in periodi particolari, non solo i 4 giorni di Palio. Comprendere le necessità delle Contrade instaurando un rapporto trasparente e lineare ad oggi, per la mia esperienza, ha consentito di lavorare benissimo con tutte e 17. Ascoltandone le esigenze e rappresentando quelle dell’amministrazione e nostre. Trovare il punto di equilibrio non è né facile, né semplice ma se c’è buona volontà da entrambe le parti si riesce meglio".