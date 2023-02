Municipale in festa Domani le celebrazioni a Palazzo pubblico

In occasione del 174.mo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Municipale domani, tutti gli uffici, compresi quelli del servizio Tecnico Amministrativo, resteranno chiusi al pubblico. Saranno operativi fino alle 14, un addetto della centrale operativa e una pattuglia per il pronto intervento. Il programma delle celebrazioni prevede alle 10 la celebrazione della messa nella cappella interna di palazzo Pubblico. Alle 10,45 in Sala del Mappamondo la presentazione del Corpo da parte del Comandante Marco Manganelli e il saluto del sindaco di Siena Luigi De Mossi e dell’assessore alla Polizia Municipale Clio Biondi Santi.