"Multiutility, non possiamorestare fermi per sempre"

Da una parte l’intesa con l’Umbria sulla stazione Medio Etruria, dall’altra il convegno del 15 settembre a Palazzo Patrizi sul futuro della multiutility con il sindaco di Arezzo Ghinelli e il presidente di Estra, Francesco Macrì, tra i relatori. L’assessore alle partecipate, Enrico Tucci, preferisce però tenere separate le due questioni. "Sulla multiutility toscana la nostra intenzione è rilanciare il dibattito per togliere Siena dall’isolamento in cui si è cacciata. Il presidente di Estra, Macrì, con i sindaci di Firenze e Prato Nardella e Biffoni, sono lanciati sulla questione. Anche dentro il Pd notiamo che ci sia confusione sulle strategie da seguire. A parte le legittime perplessità dei centri minori, che rischiano di essere esclusi da tutto nel caso si creasse la holding pubblica dei servizi".

Al convegno senese, ci sarà anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il candidato alla presidenza della Regione nel 2025, e l’ad di Alia, nonché direttore generale di Estra, Alberto Irace. E’ colui che ha disegnato l’impalcatura economico-finanziaria della multiutility toscana: un passato da direttore generale di Publiacqua, di ad di Acea e ora tessitore della holding che ha messo insieme Publiacqua, Alia, Estra, anche se solo sulla carta.

"Noi siamo già emarginati come Siena - aggiunge Tucci - dopo l’accordo tra Firenze, Prato e Arezzo su Estra. Cerchiamo di agganciare l’ultimo vagone del treno in corsa, di non restare a piedi mentre gli altri territori marciano spediti. Il convegno è il tentativo di rientrare nel dibattito; non con prepotenza, atteggiamento che vedo prevalere da altre parti, ma con la necessità di rompere l’isolamento e dando la nostra disponibilità a far parte di quella holding che sta per nascere".

L’assessore Tucci ha anche letto le intenzioni di Irace sulla prossima quotazione in Borsa della multiutility, una Ipo per trovare i capitali sufficienti.

"Tutti i relatori invitati, dai tre sindaci di Siena, Arezzo e Pistoia, al presidente Macrì, a Irace e all’onorevole Michelotti, saranno a Palazzo Patrizi domani. Ho invitato anche il presidente di Acquedotto del Fiora, Roberto Renai. Dentro AdF il ruolo di partner industriale è di Acea, che è anche in Publiacqua. Renai è anche uomo di sinistra. Un fattore cruciale per togliere al dibattito qualsiasi zavorra ideologica".

Pino Di Blasio