Multiutility, la giunta dice sì "Così Siena sarà più forte"

Al momento è soltanto un atto di indirizzo della giunta. Ma rappresenta il primo passo formale per fare massa critica a favore della multiutility della Toscana, l’azienda unica dei servizi pubblici locali che sarà attiva nei settori ambiente, energia e ciclo idrico integrato, costituitasi un mese fa e formata dai Comuni di Firenze (37,1%), Prato (18,1%), Pistoia (5,54%), Empoli (3,4%) e altri Comuni toscani (35,9%). Il via libera è arrivato giovedì in giunta con il primo atto formale deliberato su proposta del sindaco Luigi De Mossi che esprime "apprezzamento e interesse – si legge nel documento – per la costituzione". La delibera di giunta dà così mandato al servizio partecipate di approfondire gli aspetti tecnico-amministrativi di un’ipotesi di ingresso nella newco multiservizi. Cosa comporterà questo a breve termine? Nulla. Ma si tratta di un messaggio politico preciso per gli altri Comuni della provincia che compongono Intesa (di cui Siena detiene il 15%) e i grandi azionisti di Estra, come Arezzo (tramite il 40% di Coingas) che finora hanno rifiutato l’ipotesi di adesione. La multiutility infatti sta puntando i Comuni azionisti di Estra, che con il suo miliardo e mezzo di euro di fatturato, ha un peso fondamentale in vista della quotazione in borsa dell’aziendona nel 2024. Le ragioni della mossa di Siena sono nero su bianco in delibera.

"La nuova multiutility della Toscana – si legge ancora – per i servizi pubblici locali è tesa a superare interessi locali, aumentando la capacità del territorio a investire in infrastrutture e migliorare i servizi offerti, nonché a bloccare gli aumenti delle tariffe. Consentirà ai Comuni toscani di raggiungere una maggiore efficienza ed economicità nella gestione di servizi pubblici essenziali per le proprie comunità e intende allargare la compagine societaria anche per contrastare altre multiutility nate nel territorio italiano".

L’altro obiettivo però è rafforzare la posizione strategica e politica di Siena, rispetto all’attuale governance dei servizi pubblici. "L’adesione alla nuova multiutility – scrive la giunta – rappresenta in generale un’opportunità per la valorizzazione politica, economica e finanziaria delle partecipazioni comunali e consente una razionalizzazione dei processi di controllo politico-strategico e amministrativo-gestionale attualmente in essere tra il Comune di Siena e le partecipate". Sulla mossa arriva l’alt del gruppo Indipendenti e Progressisti. "La gestione centralizzata - spiegano da Iep! – in territori come sono i nostri, disomogenei e con enormi differenze demografiche, non garantisce né la qualità dell’offerta né un calo delle tariffe".