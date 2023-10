Multiutility, giorni decisivi. Intesa aspetta risposte

La settimana che si apre oggi potrebbe essere decisiva, per chiarire alcuni passaggi fondamentali nella triangolazione Intesa-Estra-Multiutility. Le perplessità arrivate da Siena ed espresse per esempio dal presidente della Provincia David Bussagli ("Nessun veto, ma vogliamo garanzie su posti di valore e sulle quote, Alia sta agendo troppo in fretta", ha detto a La Nazione) sono state messe nero su bianco dal cda di Intesa e dovranno trovare prima o poi una risposta. Questioni analoghe erano state sollevate nei giorni scorsi da due consiglieri comunali, Gianluca Marzucchi di Polis e Adriano Tortorelli di Progetto Siena. "Il territorio deve tutelare sé stesso, portando a conoscenza dei cittadini cosa sta succedendo e quali saranno le conseguenze di questa operazione", rilancia ora Marzucchi.

Condivide quindi la lettera di Intesa, Marzucchi?

"Condivido l’idea che Intesa sia informata. Non esiste che un socio al 25 per cento sia tenuto all’oscuro di patti parasociali".

Secondo lei perché?

"Andrebbe chiesto a chi l’ha fatto. Letta così sembra si voglia escludere del tutto Siena da ogni processo decisionale. Se non è così, chi di dovere faccia chiarezza".

Quali sono i rischi?

"Essere fuori dalla governance potrebbe avere un domani ricadute sui duecento posti di lavoro come sugli impianti. Chi ci garantirebbe? Essere stati tagliati fuori, pur avendo la stessa percentuale di Coingas in Estra, non ci fa stare tranquilli".

Cosa auspicate?

"Che gli amministratori facciano gli interessi dei loro territori e appoggino questa richiesta di trasparenza".

Ma c’è un problema destra-sinistra secondo lei?

"Per quanto mi riguarda in questa situazione non dovrebbe esistere. Il territorio e i cittadini vanno tutelati al di là dei colori delle bandiere. Spero che tutti ragionino allo stesso modo".

Ma è realistica l’ipotesi di un’uscita da Estra?

"Mi sembra l’extrema ratio che non avrà senso di essere se ci sarà dialogo tra i vari soggetti in campo. Anche se riconosco che questo ragionamento non può essere completo".

Per quale motivo?

"Perché, di nuovo, non conoscendo i patti parasociali non si può avere un quadro completo della situazione e fare una valutazione definitiva".

C’è anche l’ipotesi Borsa, che ne pensa?

"Il valore della partecipazione di Intesa sarebbe in qualche modo garantito? Se la risposta è no, devono convincere non solo me che sia una buona scelta per i territori e i comuni".