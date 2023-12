Multe oltre le previsioni a Siena. Alla fine di novembre raggiunti i 12,5 milioni ipotizzati in tutto l’anno

Siena, 20 dicembre 2023 – Gli incassi da sanzioni da codice della strada nel 2023 supereranno le previsioni fatte un anno fa, all’approvazione del preventivo triennale. L’aggiornamento del totale alla fine del mese di novembre ha infatti toccato quota 12 milioni 451mila euro e spicci, mentre nel previsionale erano stati iscritti 12 milioni 536mila euro. Quindi numero raggiunto con un mese di anticipo e certamente superato a fine anno con introiti che saliranno sopra quota 13 milioni di euro.

È semmai fortemente diminuita la quota di introiti dalle sanzioni per superamento dei limiti di velocità e qui avrà molto probabilmente influito la trasformazione in tutor dei due autovelox sulla Cassia e sul lotto zero.

A fine 2022 si prevedeva di incassare 8 milioni dalle sanzioni amministrative e 4,5 milioni per il superamento dei limiti di velocità. Adesso invece i conti del Comune sono attestati a 9,6 milioni di euro per le violazioni al codice della strada, sui si aggiungono 2,1 milioni di euro per il solo superamento dei limiti di velocità, più altri 800mila euro per ’sanzioni e violazioni ad altri regolamenti’ e spese postali e di elaborazione.

Da ricordare che il totale degli incassi non è sovrapponibile alle sanzioni emesse nello stesso periodo, perché il calcolo viaggia su due diversi. In particolare molte sono le modalità di pagamento (o non pagamento): c’è chi risparmia il 30 per cento versando subito il dovuto, chi aggiunge anche le sanzioni per il ritardo, poi ci sono i ricorsi che sospendono il pagamento, la questione delle multe elevate agli stranieri con conseguenti difficoltà di riscossione e società esterne incaricate di recuperare il credito.

Di certo quello che è cambiato profondamente negli ultimi anni è il sistema di controllo nelle strade senesi. Prima sono comparsi gli autovelox, in due arterie ad alto scorrimento, che hanno generato una miriade di multe. Poi la trasformazione in tutor, sebbene per brevi tratti, ha ridotto le sanzioni.

In contemporanea però in quasi tutti gli incroci regolati da semaforo è comparsa la rilevazione dei passaggi con il rosso. In alcuni di questi, negli ultimi mesi è stato introdotto il conto alla rovescia per verificare la durata del giallo.

Il grande salto nel bilancio si è verificato con i due autovelox, in particolare quello sul lotto zero - dove c’è molto transito di passaggio -, ma anche quello sulla Cassia ha lavorato molto negli anni (e si ricorderà che fu anche abbattuto a fucilate...).

I tutor seguono una logica diversa e meno punitiva, rilevando la velocità media e non il singolo punto di passaggio che spesso comporta repentine e pericolose frenate. Ma in ogni caso continuano a rappresentare una voce rilevante all’interno del bilancio comunale.

O.P.