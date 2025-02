Multe in calo: 15mila in meno. Incidenti, Massetana Romana resta sul podio anche nel 2024

di Laura Valdesi

"Siamo chiamati a garantire sicurezza, ordine e rispetto delle leggi nelle strade, nei quartieri, in tutto il nostro bellissimo territorio. Ma il nostro compito non si limita alla mera applicazione della legge. Siamo prima di tutto al servizio dei cittadini, pronti ad ascoltare, a intervenire, a prevenire. Ma soprattutto ad aiutare la comunità. In questi anni abbiamo imparato che la sicurezza non è solo una questione di controllo ma di presenza costante, di dialogo, di educazione e di collaborazione con i cittadini in un rapporto che trova ed incrementa il proprio valore nella fiducia reciproca". Parola del comandante della Polizia locale Alessandro Rossi che, in occasione dei 176 anni della fondazione del Corpo, ha indicato quale è – e sarà – la ’cifra’ del suo mandato. Divise che fanno rispettare la legge e che fanno anche le multe, il tasto più delicato nel rapporto con i cittadini. Ma anche ’amiche’. Vicine ai senesi per ogni necessità. "Stavo passando in piazza Matteotti – esemplifica poi a margine della cerimonia – quando vidi una collega che aiutava una signora. Chiesi perché: non riusciva a superare le scale della para-farmacia, così l’abbiamo aiutata noi. Se i senesi leggessero il report dei nostri interventi, anche in orario notturno, si renderebbero conto che la polizia locale è già, e dovrà essere, un punto di riferimento per chi cerca sicurezza, aiuto e orientamento. Ogni operazione, ogni atto di vicinanza alla comunità rappresenta un passo verso una società più coesa, sicura, responsabile e solidale".

Non si sofferma sul bilancio dell’attività 2024 che viene racchiuso in un opuscolo che illustra vari aspetti, seppure non tutti, del servizio. Manca il dato delle multe, però, a differenza dello scorso anno quando in occasione della festa del Corpo emerse che erano stati riscossi circa 3 milioni e mezzo di euro. Ed elevati 126.251 verbali di contestazione al Codice della strada. Nel 2024 sono stati inferiori, poco più di 110mila. Dunque oltre 15mila in meno. Resta sostanzialmente stabile il dato degli incidenti rilevati – erano 589 nel 2023, sono stati 581 nel 2024 –, una preziosa attività svolta dalla polizia locale all’insegna della collaborazione con le altre forze dell’ordine. La strada della città dove si verifica il maggior numero di incidenti è Massetana Romana, seguita dalla 73 Ponente e dalla Cassia sud. Interessante anche il flash sulle violazioni dei varchi della zona a traffico limitato, circa 2mila in meno rispetto al 2023 mentre sono cresciute quelle per la velocità. Più attenti i senesi, decisamente, a non passare con il semaforo rosso. Stabili anche le denunce per furto, 14 a fronte delle 18 del 2023. Diminuiti invece gli interventi registrati dalla centrale operativa: 400 in meno. Decisa l’impennata invece delle ricerche di filmati per le indagini a conferma del valore che nelle inchieste sta assumendo sempre di più la videosorveglianza.

Non si sbilancia, il comandante Rossi, su una delle questioni che stanno tenendo banco fra gli agenti, quella dell’armamento. Neppure un accenno, lo farà invece l’assessore alla polizia locale Enrico Tucci (vedi articolo a destra). Si sofferma a lungo sull’importanza delle risorse umane "che sono il motore della nostra struttura – sostiene Rossi –; spesso il nostro lavoro non è facile e richiede capacità di valutare situazioni complesse, di affrontare l’imprevisto e di gestire conflitti, ma la vostra professoinalità e le vostre capacità fanno una differenza tangibile nella qualità della vita della comunità".

Il cuore contradaiolo del comandante emerge nel saluto ai priori delle Consorelle, nella confessione di aver sempre cantato Siena come "la più bella delle città". "Sono certo che l’anno contradaiolo che verrà – si rivolge ai priori – lo affronteremo con la massima collaborazione perché noi tutti ci poniamo l’obiettivo di garantire non solo la buona riuscita delle manifestazioni legate al Palio, ma anche che la tradizione venga rispettata con fierezza, orgoglio e amore per la nostra città e le Contrade".