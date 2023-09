Mula vince al Memorial Gastone Pioli a Castel del Piano, dedica a Brio

Francesco Antonio Mula (nella foto) sul cavallo King Rio ha vinto il memorial Gastone Pioli dedicato ai giovanissimi fantini e cavalli nella seconda giornata del Palio della Madonna delle Grazie a Castel del Piano che si correrà questa sera alle 18 nella storica e suggestiva piazza del paese Amiatino. Una vittoria che il giovanissimo fantino sardo con commozione ha voluto dedicare al suo grande ’maestro’ Andrea Mari detto Brio. Il memorial Gastone Pioli che viene corso all’indomani delle batterie di selezione dei cavalli iscritti e della assegnazione alle quattro contrade di Borgo, Monumento, Storte, Poggio è una grande vetrina come detto per giovani fantini in carriera.

L’attesa per il Palio si sta facendo ormai spasmodica. Queste le accoppiate: contrada Borgo con il cavallo Tempesta da Clodia montato da Sebastiano Murtas detto Grandine, contrada del Poggio con il cavallo Astoriux montato da Federico Guglielmi detto Tamurè , la contrada delle Storte che ha avuto in sorte il potente cavallo Veranu, vincitore per la contrada di Borgo dello scorso anno che sarà montato da Giuseppe Zedde detto Gingillo e infine la contrada del Monumento con il cavallo Walking montato da Dino Pes detto Velluto.

Soltanto due prove sono state effettuate. Abolita infatti da quest’anno la prova della mattina che precede la Carriera del Palio nel pomeriggio. La prova del mattino è andata alla contrada del Borgo dopo sei estenuanti false partenze e durata più di cinquanta minuti. La provaccia ha avuto una interruzione durante la corsa per un’incidente al cavallo della contrada del Poggio. Oggi alle 12 la conferma o meno dei propri fantini.

Giuseppe Serafini