Mula lancia Takatursa "Forzature al canape? Non partirò più ultimo"

Cuore di mamma. Maria Paola è l’angelo custode di Antonino Mula (nella foto con lei). Per lui sta a Siena e svolge le commissioni di tutti i giorni in modo da consentire al figlio di utilizzare tutto il tempo possibile per allenarsi. E inseguire il sogno di diventare un fantino di Piazza. E’ già stato battezzato, Shardana, però lui in questo ’gioco’ vuole restarci stabilmente. Non intende essere una meteora. "Meno male che c’è la famiglia. Babbo, mamma, due sorelle che si levano il pane di bocca per aiutarmi. Anche questo è un valore che mi ha insegnato Andrea", racconta Mula. Andrea naturalmente è Brio, il fantino scomparso troppo presto che gli aveva insegnato tanto. "C’è sempre il vuoto, ora che sono entrato in questo mondo lo sento ancora di più. A parte per gli scappellotti che mi dava e che ancora mi merito, si vede che manca lui nella gestione a terra. Equilibri ancora da ricostruire", ammette.

Un bel cambiamento da fine novembre per Mula. Che ha preso in affitto il casale dove vive e a fianco ha sette box, recinti, paddock, la giostra e una pistarella dove allenarsi. "Vantaggi? Non devo rendere conto a nessuno del mio lavoro. Soprattutto la gente ci viene più volentieri anche per la riservatezza", spiega. Sulle Contrade non si sbilancia: "A me vanno bene tutte. Cerco di tenere buoni rapporti. Il Montone? C’è una dirigenza nuova, se mi vorranno tenere di conto nel loro percorso benissimo", ribatte. Poi torna a bomba sui cavalli, il chiodo fisso. E tesse le lodo di Takatursa: "L’anno scorso era già matura, poi ci fu un inciampo e non la presero sennò era dentro. A Mociano ha dimostrato di stare ferma al canape, affidabilissima e sana come un pesce. Mi piacerebbe montarla se la prendessero". Non ci sarà domani a Monticiano dove Mula si presenterà con due cavalli di Dario Colagè e Capo Monte Santo. A dargli fiducia è stato anche Massimo Marchetti "un grande intenditore, una persona che crede nei giovani. Non ce ne sono tanti", ammette Mula. Impossibile non parlare della caduta nella quinta batteria a Mociano che ha sollevato un polverone sul canape e sul fatto che i giovani tendono a forzare troppo. "Al mossiere non c’è da dire nulla, ci aveva avvisato di stare attenti alle forzature. Ma quando si va a correre i rischi continuerò a prendermeli. Meglio battere una boccata in terra che partire ultimi. Dopo la brutta esperienza del 2 luglio farò sicuramente altri errori di inesperienza ma quello non più. Mi è bastato", torna alla partenza di Provenzano 2022 al debutto nel Valdimontone.

Antonio Mula ha messo su la scuderia, la fidanzata Rachele si è laureata in Giurisprudenza trovando subito lavoro. "Dobbiamo entrambi farci strada", spiega guardando avanti.

Laura Valdesi