Mps sull’altalena tra cali in Borsa e nomine in vista

Pino Di Blasio

Mentre la tempesta sulle banche, scatenata dal crac della Silicon Valley Bank e dalle voragini aperte in Credit Suisse, ha fatto precipitare il titolo Banca Mps sotto quota 2 euro e la capitalizzazione è ora inferiore a 2 miliardi e mezzo, il valzer delle nomine per il nuovo consiglio d’amministrazione è cominciato. Le quotazioni di una riconferma dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio sono risalite, il Ministero delle Finanze e gli altri decisori sembrano essersi accorti che sarebbe stato difficile trovare un altro manager in grado di fare in 13 mesi quello che ha fatto Lovaglio per il Monte. Sale di tono anche la questione del senese da inserire nel cda. C’è chi pensa di usare gli azionisti di minoranza, come Algebris, per trovare un posto sulla Rocca.