"Mps strumento di politica bancaria". Il ministro Giorgetti guarda al futuro

Il titolo Banca Monte dei Paschi di Siena è già tornato sopra quota 2,92 euro. Ieri ha messo a segno il rialzo più consistente in Borsa tra quelle che una volta erano chiamato le ’blue chip’: +1,56% a 2,929 euro, con una capitalizzazione vicina a 3 miliardi e 700 milioni di euro. Il successo del blitz della cessione del 25% a oltre un centinaio di fondi e investitori istituzionali, con 314 milioni di azioni collocate in meno di un’ora, ha ringalluzzito il ministero dell’Economia e Finanze. Tanto che ieri il ministro Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di piazzare altre azioni Mps sul mercato per ridurre la quota del Mef, ha replicato così, a margine del’premier time’ al Senato: "Adesso, se vedete le condizioni di collocamento, per un po’ non possiamo vendere neanche volendo. Nel frattempo, come abbiamo sempre ribadito, il Monte dei Paschi potrebbe essere uno strumento di politica industriale bancaria". Il ’neanche volendo’ è naturalmente legato al fatto che per almeno 90 giorni il Tesoro si è impegnato a non collocare altre azioni sul mercato. Tra tre mesi se ne tornerà a parlare.

Ora si attende il 27 novembre, la data prevista per la sentenza di appello sull’inchiesta derivati e sulla condanna in primo grado a 6 anni per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici Mps. Le previsioni parlano di una più che probabile assoluzione, dopo la decisione definitiva della Cassazione sull’inchiesta con Mussari, Vigni e altri 11 imputati assolti in via definitiva.

Parallelamente ai conti che migliorerebbero con le richieste danni che scenderebbero ancora, continua il dibattito sul futuro del Monte dei Paschi. La First Cisl di Siena sposta il suo intervento verso una maggiore ’senesità futura’ della banca. "Visti gli utili e gli effetti del risanamento della banca, la Cisl ritiene che vi siano concrete condizioni per indirizzare ogni futura strategia della Banca verso un suo definitivo rilancio, salvaguardandone l’integrità e l’identità, evitando azioni che possano andare verso aggregazioni con altre realtà a danno dei lavoratori e del territorio. Auspichiamo l’ingresso nel capitale di investitori italiani con il ruolo di anchor investitor e la possibilità che Banca MPS possa diventare capofila per la costituzione di un terzo polo bancario".