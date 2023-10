Mps, processi e sentenze. La lunga stagione di crisi tra Vasa, Ustica e Cipolla. Gli effetti delle assoluzioni

Pino

Di Blasio

Teoremi smontati nei processi, perché non hanno dimostrato né la manipolazione di mercato, né i falsi né l’ostacolo alla vigilanza. Quali sono le conseguenze dei verdetti? Una positiva: il Monte risanato può declassare il ’petitum’ di 4,1 miliardi per le cause, riducendolo a cifre più modeste, che non ostacolano la privatizzazione che sta partendo. Una filosofica: come rileggere quel decennio 2006-2016 di gestione del Monte e deila città, dopo quelle sentenze, arrivati a 11 anni dall’inizio delle inchieste?

Sposare la tesi di una stagione dorata macchiata da qualche errore in buona fede equivale a dire che il Monte è stato a un passo dal fallimento solo per la tempesta finanziaria globale. Più o meno come chi sostiene che il Dc9 è precipitato dal cielo di Ustica per un cedimento strutturale. Per capire, si deve chiedere aiuto alla storia e un saggio. La storia è quella del Vasa, il vascello fatto costruire da re Gustavo II Adolfo di Svezia, per celebrare la potenza del regno. Il re impose la costruzione di una nave imponente, con due ponti e 64 cannoni, troppo lunga e troppo alta. Per di più, il giorno del varo nel porto di Stoccolma, la riempì di quadri, cristalli, vasellame e dignitari di corte. Tonnellate di roba su una nave già pesantissima. Risultato? Il 10 agosto 1628 il Vasa issò le sue vele per uscire dal porto. Il suo viaggio durò meno di un miglio marino, una folata di vento lo fece inclinare e affondare.

Il saggio è ’Allegro, ma non troppo’ di Carlo Maria Cipolla. E’ un classico, soprattutto per le leggi fondamentali della stupidità umana. Cipolla divide l’umanità in quattro categorie, in base alle azioni che compiono. Gli Intelligenti sono coloro che, con i loro atti, generano profitto e vantaggi per loro e per gli altri. I Banditi sono quelli che traggono vantaggio per se stessi, ma danneggiano gli altri. Gli Sprovveduti sono quelli che fanno danno a se stessi, ma provocano vantaggi per altri. Gli Stupidi fanno danni a se stessi e agli altri. Per Cipolla sono loro il problema dell’umanità, il mondo tende sempre a sottovalutarli come numero e come capacità di generare disastri.

Torniamo al Monte dei Paschi. Nel 2007 la Banca capitalizzava 9 miliardi di euro in Borsa, chiuse quel bilancio con 1 miliardo e 437 milioni di utile netto, distribuì un dividendo di 21 centesimi. Ne beneficiò soprattutto la Fondazione Mps, che deteneva la maggioranza assoluta. E aveva un patrimonio ingente di partecipazioni dorate e di immobili di pregio. Tra azioni e il resto la Fondazione aveva un patrimonio valutabile 9-10 miliardi di euro. A novembre 2007 il presidente Mussari e il dg Vigni trattano con Emilio Botin, ’sovrano’ del Banco di Santander, l’acquisto di Antonveneta. La banca spagnola se l’era trovata in dote 3 mesi prima, frutto di una campagna di acquizioni, condotta con Royal Bank of Scotland e Fortis che miravano su Abn Amro.

Per farla breve ecco il conto finale: ai 9,3 miliardi di euro che il Monte pagò per rilevare Antonveneta, bisognava aggiungere i circa 7 miliardi di una fidejussione su Abn Amro. Cosa che sarebbe emersa se si fosse fatta una due diligence prima di comprare Antonveneta. Non fidandosi dei bluff di Emilio Botin, che guadagnò 3 miliardi netti in 3 mesi muovendo solo carta.

Il Monte e la Fondazione si dannarono per trovare i soldi per coprire gli assegni da 17 miliardi. Per i primi aumenti di capitale, la Fondazione decise di conservare la maggioranza delle azioni Mps e di vendere il resto del patrimonio. Ma sono gli anni della crisi dei debiti sovrani, l’Italia è nel vortice e il ’Vasa’ Monte dei Paschi, celebrata terza banca italiana, inizia la sua deriva nei mari tempestosi della finanza. Alla storia dobbiamo aggiungere l’ispezione di Bankitalia, che evidenziava rischi per la solidità di Antonveneta. Le pressioni romane, sia dei ministri Ds del Governo Prodi, che quelli del governo Berlusconi con Tremonti, per far tornare Antonveneta in Italia. Più i silenzi e le omissioni delle autorità di vigilanza che non hanno detto nulla su quei miliardi dei risparmiatori italiani finiti nelle casse del Santander. Oltre ai voti nei cda Mps, nelle deputazioni della Fondazione e nei consigli comunali.

Anche la gestione di Profumo e Viola va riletta. I ripetuti aumenti di capitale, i Tremonti e Monti Bond da 4 miliardi, poi i 5 miliardi del 2014 per restituire i Bond, più altri 3 miliardi di aumento nel 2015, sono tutti soldi caricati su una nave senza aver prima riparato l’enorme falla (crediti deteriorati, eccesso di personale, fuga dei clienti, raccolta e profitti in calo verticale), provocata da Antonveneta e allargata dalla crisi finanziaria. Nel frattempo la Fondazione, impiccatasi al totem del 51%, con i sindaci e tutti i partiti che imponevano quella scelta, assisteva al falò di miliardi di euro, alle azioni cedute a fondi stranieri, al patrimonio ridotto a 400 milioni con lo 0,0034% del Monte.

I processi hanno dimostrato che Mussari e Vigni non sono stati Banditi. Non hanno commesso reati penali, né hanno preso tangenti. E per definirli Sprovveduti era necessario che sperperassero i loro patrimoni, non quelli accumulati da una comunità in oltre 5 secoli di banca. Resta solo una categoria. Non è un crimine, nessun giudice può condannare. Ma esistono altre verità, oltre ai processi.