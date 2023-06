"Mps non è più un problema di Stato Il terzo polo fa bene all’Italia"

di Pino Di Blasio

Luigi Lovaglio non sa più che parole trovare per cambiare il mood di giornalisti, analisti e colleghi banchieri sul futuro del Monte dei Paschi, la banca più antica del mondo. "L’aggregazione del Monte dei Paschi andrà bene a tutti, in una logica di sistema Italia. Possiamo continuare a stare da soli, a crescere come banca con il Tesoro come azionista? Se ci riesce Banco Bpm, ce la può fare anche il Monte. Ma il problema è la dimensione. Le banche più grandi d’Europa sono più piccole della più grande banca americana. Intesa Sanpaolo è la quinta banca, Unicredit è la settima – rimarca –. Se vogliamo continuare a finanziare la crescita delle imprese e delle famiglie, se vogliamo tutelare il sistema Italia, dobbiamo avere banche grandi al punto di essere al riparo da acquirenti stranieri. Il terzo polo bancario non è una scelta per salvare il Monte dei Paschi, che si è salvato da solo. E’ un’opportunità per tutto il Paese e per difendere l’italianità del nostro risparmio".

E’ il prologo all’intervista all’ad di Banca Mps, terzo round al congresso Fabi, dopo Carlo Messina e Piero Montani, ad Bper. Che ovviamente ha ribadito: "Modena è impegnata ad assimilare una crescita veemente negli ultimi due anni, con l’acquisizione di centinaia di sportelli di Intesa Sanpaolo e di Carige". Quindi il terzo polo e il Monte dei Paschi non sono in cima alle gerarchie delle priorità. Quando tocca a Lovaglio, la platea dell’Ergife vuole sapere come farà l’ad del Monte a indicare il sentiero per il terzo polo. Ed è suonata l’ora dell’orgoglio della banca che ha insegnato al mondo come si fa banca: "Noi siamo già in una nuova fase – ha ricordato Lovaglio – basta guardare i fondamentali della banca, la racccolta, il numero dei clienti, i numeri di bancaassurance. Da dicembre il rapporto costincome è migliore di altri concorrenti, l’aumento di capitale ci ha messo al sicuro. E siamo riusciti a superare senza problemi anche la vendita dell’8% del capitale di un singolo azionista in un giorno. Non c’è bisogno di svendere una banca che può distribuire dividendi. Certo, l’uscita del Tesoro dal capitale, l’obbligo di cedere il 64% è un vincolo. Ma rispetto allo spezzatino dell’ottobre scorso, alla trattativa con UniCredit, siamo passati ad altre opzioni per il futuro". Lovaglio stila anche l’elenco delle opzioni: "Trovare un partner stabile, andare sul mercato o fare aggregazioni". Semplice, ma poi piazza i paletti. Ad esempio alla domanda se il partner possa essere straniero, francese soprattutto. "Prima ho parlato di sistema Italia, quella è l’opzione anche del Governo. Credit Agricole, Bnp, BBVa, ci sono tanti nomi stranieri plausibili". Ma stridono con la difesa dell’italianità del nostro risparmio. Alla fine anche l’ad di Banca Mps si prende gli applausi della platea, assieme alla ‘promessa-minaccia’ del coordinatore Fabi del gruppo Mps di "riconoscere e premiare i grandi sforzi fatti dai dipendenti in questi anni", quando ribadisce che da dicembre scorso la banca non è più un problema di Stato.

"E’ giusto condividere con i lavoratori – scandisce l’ad – i i benefici della ristrutturazione. Io non avrei fatto niente, zero, senza la collaborazione dei dipendenti e quindi è giusto, nel momento in cui consolidiamo i risultati, condividere i vantaggi di questa situazione".

La chiusura tocca a Lando Maria Sileoni, padrone di casa e segretario generare Fabi: "Sarebbe assurdo arrivare a giugno 2024 con il Governo che non ha una soluzione in mano per l’uscita del Monte dei Paschi". Lovaglio sorride: a lui interessa, per ora, solo continuare a creare valore, a ridare sostanza alla banca più vecchia del mondo. E poi stare a guardare.