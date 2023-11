Mps, gli effetti del blitz. Moody’s rivede i rating. Il Governo prepara il dossier ’terzo polo’

"Sono orgoglioso di essermi opposto, nonostante anni di gestione fallimentare del Pd, alla svendita di Mps. Oggi raccogliamo i frutti di scelte strategiche che faranno guadagnare le famiglie italiane dopo i soldi investiti grazie all’ultimo aumento di capitale. Festeggiamo un successo dove tutti gli altri avevano fallito". Lo scrive in una nota il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Ora avanti tutta - aggiunge Salvini - con Mps protagonista per consolidare il sistema bancario italiano a favore delle piccole e medie imprese". Salvini non è l’unico a ricordare la trattativa con UniCredit, con il Tesoro pronto a pagare miliardi (non fino a 8 come voleva l’ad Orcel) purché la banca si accollasse il Monte.

"Innanzitutto mi aspetto il grazie a chi come me tre anni fa si oppose decisamente al fatto che Banca Mps fosse svenduta ad Unicredit. Ora io spero che si vada nel senso del matrimonio" ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani. "La banca, rimessa in linea e considerata in tutti i suoi asset, con le misure che sono state prese, coi vertici nominati dal Ministero, è in grado di essere così competitiva sul mercato da determinare il successo con cui è stato venduto il 25% delle azioni. Adesso - ha aggiunto Giani - spero si vada verso un matrimonio con realtà che non offuschino l’identità del Monte, le sue maestranze, il radicamento in Toscana e in particolar modo a Siena, ma le esaltino per renderlo ancora più forte".

Non ci sono solo parole di riscatto a scandire il day after del Monte dei Paschi, dopo la vendita accelerata di un quarto del suo capitale azionario, con un incasso da parte del Ministero dell’Economia di 920 milioni di euro e una plusvalenza di circa 300 milioni. C’è l’inevitabile flessione del titolo in Borsa, visto il collocamento delle azioni agli investitori a 2,92 euro, con uno sconto di quasi il 5%. Ieri l’azione Mps ha ceduto il 7,94%, chiudendo a 2,828 euro. Era scontato, così come era atteso il rialzo del rating delle banche italiane, e quindi anche del Monte, da parte dell’agenzia Moody’s che aveva già migliorato il giudizio sull’Italia, con l’outlook da negativo a ’stabile’.

Ma è il futuro che tiene banco. Il Mef non potrà vendere altre azioni del Monte per almeno 90 giorni, ma i suoi obiettivi parziali sono già stati raggiunti con l’operazione dell’altra sera, messa a segno in meno di un’ora. "Mi sembra un’operazione brillante e coerente con quanto è stato dichiarato in sede di Finanziaria - ha detto il presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini, uno dei possibili interlocutori del risiko della finanza -. La vendita da parte del Tesoro del 25% della banca dà l’idea dell’attrattività del Paese. E per il Monte, che è stato oggetto per tanto tempo di innumerevoli critiche, è il segno di un grande lavoro che è stato fatto".

Dopo i rating al rialzo, si aspetta la sentenza d’appello sul processo derivati che vede imputati, e condannati in primo grado a 6 anni, gli ex vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, oltre all’ex presidente dei revisori Paolo Salvadori. Un’altra assoluzione comporterebbe un’ulteriore diminuzione delle richieste danni. Anche se il caso dei crediti deteriorati conoscerà il suo epilogo a giugno. Riguardo alle nozze eventuali e ai partner del terzo polo, dando per assodato che la prossima vendita da parte del Ministero sarà dedicata a investitori italiani, non si esce dal solito giro UniCredit, Banco Bpm e Bper. Il 12 dicembre l’istituto diretto da Giuseppe Castagna illustrerà il suo piano industriale stand alone. Bper e Carlo Cimbri di Unipol, per ora sono concentrati sulla Popolare di Sondrio. Mentre Unicredit torna a guardare all’Europa centrale e orientale, dopo aver svenduto alcune banche, come la Pekao diretta da Lovaglio, che aveva comprato.