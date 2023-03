Movida Spunta coltello nella rissa Batte la testa e finisce in ospedale

di Marco Brogi

Movida con rissa nel centro di Poggibonsi. E nella rissa spunta un coltello. Lo impugna uno dei giovani coinvolti nel parapiglia che inciampa e sbatte violentemente la testa, finendo al Pronto soccorso. L’intervento della polizia ha spento i bollenti spiriti. Alla base della lite l’alcol, che circola a fiumi in certe notti cittadine, scaldando gli animi e favorendo la violenza. A questo giro la movida ha dato il peggio di sé in via Montorsoli, a due passi dalla centralissima via Maestra, dove le macchie di sangue sull’asfalto del giovane rimasto ferito erano ben visibili anche ieri. Il fatto accaduto nel fine settimana, sotto gli occhi delle persone che abitano nei palazzi vicini e che sentendo tutto quel trambusto si erano affacciate per vedere cosa stesse succedendo. Un ragazzo aveva alzato il gomito dandoci dentro con aperitivi vari. A un certo punto in strada si è preso a parole con altri coetanei. Dalle parole si è passati quasi subito ai fatti. Il giovane all’improvviso ha estratto un coltello e la situazione è degenerata. Hanno tentato di disarmarlo, scagliandosi contro di lui, e il tipo, complice l’alcol, ha perso l’equilibrio, sbattendo la testa su un’auto. "Hanno cercato di strappargli il coltello di mano – racconta uno dei testimoni- e lui nella colluttazione ha sbattuto la faccia contro una macchina. Era molto ubriaco e quasi non si reggeva in piedi". Qualcuno ha chiamato la polizia e sul posto poco dopo è arrivata una pattuglia del commissariato cittadino. Il giovane è stato accompagnato al Pronto soccorso di Campostaggia. Perdeva sangue dal viso ed è stato medicato per poi essere dimesso. Non è la prima volta, purtroppo, che in centro si vedono scene simili. E non mancano le proteste degli abitanti. "I giovani hanno tutto il diritto di divertirsi e di fare tardi, ma in questa zona la situazione è inaccettabile- protestano alcuni di loro-. Le grida e gli schiamazzi durano ore ed è impossibile prendere sonno. Per non parlare dei bicchieri di carta lasciati sulla strada e del vomito di chi per l’eccesso di alcolici si è sentito male". Questo il quadro tracciato dai residenti. Fortunatamente certe cose non accadono tutte le notti, ma più che altro nei fine settimana, quando la voglia di sballo sale e con lei anche il rischio di violenza. Violenza spesso prodotta o comunque alimentata dai troppi drink mandati giù, che non di rado, unitamente al consumo di sostanze stupefacenti, sono anche causa delle tragedie stradali.