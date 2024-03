Motocross, la sfida di Caselli. Caccia alla doppietta di titoli

A Castiglione d’Orcia se dici Caselli pensi a passione, impegno e risultati conseguiti nel mondo delle due ruote, quelle del motocross per la precisione. Aggiungi il primo nome, Ademaro, divenuto a suo tempo campione regionale di gimkana con la mitica ’Lambretta 150 D’ di colore rosso. Prosegui con Stefano, suo figlio, che si è aggiudicato il primo di oltre una decina di titoli nel 1998 e, dunque, ha raggiunto i 25 anni di ininterrotta attività agonistica, suggellati nel 2023 da una nuova vittoria nel campionato regionale toscano di ’Motocross MX2 categoria 048 (over)’, nonché dall’essere divenuto vice-campione italiano nel ’Motocross d’epoca, categoria D3’. In sella alla sua ’Honda CR 250’, acquistata nel 1987, smontata e restaurata pezzo per pezzo con l’aiuto di un amico, si appresta a gareggiare ancora quest’anno, puntando a confermarsi nel titolo regionale ma, soprattutto, a dare nuovamente l’assalto al titolo nazionale, anche se la strada verso il duplice obiettivo è non poco complicata.

Daniele Palmieri