Motocross d’epoca che passione Caselli trionfa dopo il diluvio

È noto che, al di là dell’apparenza rude e perfino brutale, dietro agli sport motoristici c’è sempre del romanticismo. E come si fa a non attingere ai sentimenti, raccontando la storia di Stefano Caselli, 53 anni portati alla grande, di Castiglion d’Orcia, nella vita impiegato pubblico, pilota di motocross amatoriale. Caselli è figlio dell’indimenticato Ademaro, pioniere del motociclismo in Val d’Orcia e valentissimo meccanico, e non ha esitato ad acquistare sul mercato dell’usato una Honda CR 250 dell’87 perché è la moto più simile a quella con cui esordì nelle competizioni, nell’89.

Quando però si tratta di ’dare del gas’, Stefano non resta imbrigliato nei ricordi, come ha dimostrato domenica nel varesino, sullo storico tracciato del Ciglione della Malpensa, dove si è imposto nella terza prova del Campionato italiano motocross epoca, categoria D2. Le cronache l’hanno definita una gara "eroica", per le condizioni del tracciato, allagato da un diluvio la notte della vigilia.

Sono stati proprio i piloti a voler gareggiare comunque e tra questi Caselli si è distinto come uno dei più convinti, al punto da aver ’costretto’ gli organizzatori - quando il sole aveva asciugato il terreno - a portare a termine la manifestazione. Sostenuto dal team familiare (la moglie Claudia, che si alterna con lui alla guida del camper, il figlio Marco, 13 anni, motivatore e manager), Stefano sapeva di poter dire la sua, come ha dimostrato con un secondo posto in gara 1 e un successo in gara 2 nella propria categoria.

Lo specialista valdorciano ha così conservato il secondo posto nella generale, a soli 4 punti dal leader, quando mancano altre tre prove al termine del torneo. "Sono andato forte, mi sono proprio divertito – racconta Caselli –. Meditavo un cambio di moto, volevo un mezzo più competitivo, poi ho preferito mettere meglio a punto questa: la sella, l’ultimo elemento, me l’ha consegnata in extremis il tappezziere di Siena a cui l’avevo commissionata… e ha funzionato benissimo!".

Diego Mancuso