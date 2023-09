Moto contro auto Quindicenne ferito

E’ ricoverato all’ospedale di Bagno a Ripoli, in condizioni di salute che non destano apprensione, il colligiano di 15 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì scorso sulla Cassia, nei pressi di San Casciano Val di Pesa. In sella al suo scooter, il ragazzo procedeva in direzione Valdelsa quando si è scontrato con un’auto che viaggiava in direzione opposta. Soccorso da un’ambulanza della Misericordia sancascianese, è stato trasportato al vicino ospedale fiorentino.