Mostri e cene da brivido. E’ la festa di Halloween

La città si prepara a vivere un Halloween memorabile e coinvolgente, con attività per grandi e piccini. Dalle serate in discoteca, alle cene con prodotti tipici autunnali fino agli spettacoli di maghi e artisti circensi, il programma è ricco di appuntamenti. Per i bambini e le famiglie, oltre al classico giro di "dolcetto o scherzetto?" per racimolare caramelle e dolciumi tra le case della città, quest’anno ci sono numerose opportunità e intrattenimenti. A partire dall’Orto Botanico dell’Università di Siena, dove sarà possibile partecipare a una caccia al tesoro attraverso gli angoli più suggestivi del giardino, pensata per bambini dai 3 anni in su. Sbirulino, in Strada Massetana, organizza una ’cena spaventosa’, animata da giochi di magia con il Mago Giò e musica: i bambini avranno libero accesso allo spazio giochi. Anche l’associazione ’Il Campino’ organizza una serata a tema a San Martino (Tognazza) preceduta da un laboratorio per bambini. Mentre Cittinilandia, lo spazio giochi in via Achille Grandi, offre una cena dedicata ai più piccoli e un ’super fluo party’ a tema Halloween. Chi invece vorrà passare tutta la notte a ballare e divertirsi ha ancora più opzioni fra cui scegliere. In centro si spazia dal ’The Legendary R’n’R Halloween Party’ organizzato alla Corte dei Miracoli, all’Halloween universitario di Cravos con musica techno e body painting a ingresso libero.

Il Bada Bono offre invece l’Aperifurio Monster Party con un’apericena a buffet seguita da una festa con Dj-set dei Culo e Camicia che si protrarrà fino a notte fonda, incoraggiando la presenza in maschera per tutta la serata. Per quel che riguarda le discoteche fuori Siena, il Vanilla disco club propone ’Circo Nero Revolution’ una serata over 20 con acrobati, funamboli, mangiafuoco e giocolieri, con scontistiche per gli studenti e la possibilità di usufruire del servizio navetta da piazza Gramsci. Anche il Papillon ha organizzato un Halloween party con navette gratuite per chi prenota online e musica fino a notte fonda. Infine, il Sottosopra si rivolge agli studenti con il format ‘Hola Chica’ e l’ingresso gratuito su prenotazione per una serata Halloween con musica hip hop e commerciale. Anche quest’anno Siena si prepara così ad animarsi e a vivere un Halloween ricco di eventi, in un connubio di mistero e divertimento per tutti.

Eleonora Rosi